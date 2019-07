A vendedora Francisca Eliane Romano da Cunha revende cosméticos e moda íntima, mas precisava de ajuda com a organização das finanças, a fim de aprender como aplicar os ganhos. Moradora do bairro Bom Jardim, recebeu essa ajuda a partir das capacitações gratuitas do Centro de Referência do Empreendedor, equipamento inaugurado em março deste ano, o primeiro piloto do Projeto Meu Bairro Empreendedor. Para ela, o treinamento “abriu a mente”. “Também gosto muito da área de gastronomia, por isso estou aqui buscando capacitações para saber administrar melhor”, diz a empreendedora.

Coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza (SDE), o Projeto Meu Bairro Empreendedor visa estimular empreendedores, simplificar o processo de formalização, oferecer capacitações, consultorias e mentorias e facilitar o acesso a microcrédito. Além do Bom Jardim, o bairro Vicente Pinzón conta com uma unidade do equipamento. “A ideia é que os bairros nos quais o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi mais baixo seriam priorizados como forma de impulsionar o desenvolvimento econômico”, afirma Luciano Ibiapino, Coordenador do Centro de Referência do Empreendedor do Bom Jardim.

Luciano Ibiapino explica que todos os serviços são gratuitos no Centro. Os interessados são atendidos na recepção, que os direciona a partir das demandas. Além de capacitações, são realizadas palestras, oferecidas consultorias e até incubação de empresas. O espaço conta com salas de aula, coworking, um galpão para realização de feiras para pequenos negócios e um ateliê de moda que funcionará como espaço de treinamento e compartilhamento de máquinas para fabricação de produtos. “Temos um termo de cooperação técnica com a Universidade de Fortaleza, segundo o qual ela vai ceder instrutores da área de moda e estilismo para ajudar a criação de coleções”, destaca o gestor.

Perfil

De acordo com o coordenador da unidade do Bom Jardim, 70% das pessoas que buscam apoio do equipamento já empreendem, mas estão na informalidade. “As mulheres são maioria, na idade de 25 a 50 anos. São cabeleireiras, esteticistas, costureiras, comerciantes, aquelas que têm um ponto de churrasco ou uma barraquinha de comida na porta de casa”, ilustra Luciano Ibiapino.

Laurenice de Souza está no grupo de mulheres empreendedoras do bairro Bom Jardim que mais buscam o Centro. Profissional da área de orientação alimentar, ela conta que buscou o equipamento para estudar e aprender como montar uma empresa. “Eu vim para aprender todo esse contexto por trás da empresa para poder abrir um negócio. Não sabia nada sobre administração. Então, eu vim para cá para aprender e estou gostando bastante. Está superando todas as minhas expectativas”, diz, empolgada.

Rua do Comércio

Como parte do Projeto Meu Bairro Empreendedor, o Bom Jardim também contará com a Rua do Comércio. Para isso, a Rua Maria Júlia da Rocha está sendo requalificada, no trecho entre as Ruas José Martins e Cel. João Correia, que fica nas imediações do Centro de Referência do Empreendedor. “Vai ser um modelo parecido com a Monsenhor Tabosa”, ilustra Luciano Ibiapino.

O Projeto Meu Bairro Empreendedor prevê ainda a implantação de mais um Centro no Serviluz (Grande Mucuripe). De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a meta é chegar a 2020 com 20 bairros empreendedores.

Saiba mais:

desenvolvimentoeconomico.fortaleza.ce.gov.br