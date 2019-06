Abrindo espaço

Ter um canal de vendas eficiente é essencial para pequenos empreendedores que querem expandir a comercialização dos produtos. Em Fortaleza, um programa da Prefeitura oferece essa oportunidade para mais de 2 mil artesãos. Trata-se do Programa Feiras de Pequenos Negócios, realizado mensalmente em vários pontos da cidade. Por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o Programa Feira de Pequenos Negócios funciona desde 2014 e já cadastrou 2.163 artesãos nas 1.430 feiras já realizadas, movimentando mais de R$ 5,1 milhões.

Espaços como terminais de ônibus, pontos turísticos e regionais recebem as feiras, que têm programação definida pela SDE e divulgada na página https://desenvolvimentoeconomico.fortaleza.ce.gov.br. O programa disponibiliza ainda um espaço fixo onde é possível encontrar amostras dos produtos comercializados. O local fica no Espaço do Artesanato, no bairro Aldeota.

Para fazer parte da feira, os interessados devem se dirigir à sede da SDE Fortaleza, Vapt Vupt Messejana, Vapt Vupt Antônio Bezerra, em uma das Salas do Empreendedor, nas Secretarias Regionais ou no Espaço do Artesanato da SDE. O cadastro é feito mediante apresentação da Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de endereço e uma amostra do produto artesanal.

Capacitações

Contabilidade, gestão, vendas, marketing. Há muito que se aprender na jornada empreendedora. Aqueles que buscam treinamento gratuito para desenvolver seus negócios podem recorrer às capacitações do Programa de Empreendedorismo Sustentável, realizadas mensalmente pela SDE. A ação faz parte do Programa Fortaleza Competitiva, que engloba um pacote de medidas de estímulo à criação de um cenário qualificado para novos negócios, desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda.

Para participar, basta apresentar identidade (RG), CPF e comprovante de residência. Os interessados devem se dirigir às Salas do Empreendedor nas Secretarias Regionais, Vapt Vupt Messejana e Antônio Bezerra, Casa de Economia Solidária (Ecosol) ou ao Espaço do Artesanato da SDE (Avenida Santos Dumont, 2500 - loja 17, Aldeota) para fazer a inscrição.

Inclusão

Outra iniciativa da gestão municipal estimula o empreendedorismo e promove inserção de deficientes físicos no mercado de trabalho. Trata-se do projeto Visão nas Mãos, que oferece espaços e equipamentos para deficientes visuais realizarem serviços de massoterapia. O projeto foi criado pela SDE com o auxílio da Associação de Apoio a Massoterapeutas Deficientes Visuais (Acamdevi).

No total, 48 pessoas participam do programa em diversos espaços da Prefeitura e em pontos estratégicos da cidade, como a Praça dos Estressados, no bairro Meireles, local fixo que recebe a maior quantidade de atendimentos. No local, nove massoterapeutas se revezam de domingo a domingo, das 6h30 às 11h e das 17h às 21h. Cada sessão custa R$ 10 ou R$ 20, tem duração de 15 a 20 minutos e pode ser básica ou completa. O valor cobrado é repassado integralmente aos profissionais.

De acordo com informações da Secretaria, o projeto é o primeiro na Prefeitura de Fortaleza voltado exclusivamente a pessoas com deficiência, gerando oportunidade de crescimento financeiro e social a esse público. Além dos materiais, a SDE oferece consultoria e capacitação gerencial. Segundo a Secretaria, o objetivo é ampliar o trabalho, promovendo uma nova capacitação para mais deficientes visuais por meio de um edital que está sendo pleiteado pela pasta.

Programação de Capacitações

Local: Centro de Referência do Empreendedor (Avenida Oscar Araripe, 1030 - Bom Jardim).

26/6

Palestra "Como elaborar seu plano de negócio"

Horário: 8h às 12h

28 e 29/6

Curso Gestão Organizacional dos Empreendedores

Carga horária: 10 horas

26/6 e 28/6

Palestra "Repasse e Tecnologia para Fornecedores"

Horário: 13h às 17h e de 8h às 12h

Informações: 0800 081 4141