Todo empreendedor deve se preparar bastante antes de ingressar no mercado. Além de um planejamento financeiro é necessário estudar seu público alvo, preparando toda sua produção para agradá-lo. Observar cada detalhe é essencial, além de uma preparação básica, a definição de um nome e a área de atuação, que é fundamental para atender o público com qualidade. No vídeo a seguir saiba quais os detalhes essenciais para uma boa abordagem de mercado.