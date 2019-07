Sandero 2020

O Sandero na linha 2020 tem opções para todos os gostos e bolsos. O modelo é oferecido nas versões Life (com motor 1.0 SCe e câmbio manual), Zen (com motor 1.0 SCe ou 1.6 SCe e câmbio manual ou CVT X-Tronic), Intense (com motor 1.6 SCe e câmbio CVT X-Tronic) e R.S. 2.0 (com motor 2.0 e câmbio manual de seis marchas).

Primeiro lançamento mundial da Renault realizado no Brasil e historicamente o veículo mais vendido da marca no país, no ano passado o Sandero atingiu a marca de 1 milhão de unidades produzidas no Complexo Ayrton Senna, no Paraná.

Mais de dez anos após seu lançamento, o carro continua um grande sucesso no mercado nacional. O Sandero está entre os veículos mais vendidos do país, com mais de 660 mil unidades comercializadas no Brasil. O Sandero participa do segmento de hatch compacto, que é o mais importante do país, com 40% das vendas de automóveis no Brasil.

Lançado no país em 2007, o Sandero é um veículo concebido levando em conta as necessidades do consumidor nacional. Para isso, o desenvolvimento do carro foi realizado por designers e engenheiros sediados no país. Desde o início, agradou famílias e jovens em busca de um design atraente e um veículo prático, resistente e bem equipado.

Design

Em 2011, o veículo recebeu um facelift, passando a contar com um design mais moderno, interior mais sofisticado e mais itens de conforto. Três anos depois, chegaria a nova geração. O Novo Sandero foi construído sobre uma nova plataforma, ou seja, nova estrutura, novo sistema elétrico, novo sistema de freios, de direção e novas suspensões, além de novo design e reformulação total do interior.

Ao longo desse tempo, teve várias séries limitadas, como Tweed, Tech Run e Vibe.

Em 2015, o Sandero ainda ganhou um sobrenome de peso, com a chegada da versão R.S. 2.0, o primeiro Renault Sport fabricado e comercializado no Brasil.

A versão esportiva teve importantes mudanças mecânicas (motor, câmbio, suspensão, freios, assistente de partida em rampas e controle eletrônico de estabilidade, entre outras) e estéticas. Desenhado e desenvolvido na França pela Renault Sport, em conjunto com as equipes de design e engenharia da América Latina, o Sandero R.S. 2.0 é um legítimo esportivo. Essa versão se destaca por sua capacidade de proporcionar sensações esportivas desde o primeiro toque no acelerador, além de muito prazer na utilização diária.

Com motor 2.0 aspirado, que entrega 150 cv e 20,9 kgfm com etanol, associado a um câmbio manual de 6 velocidades com relações curtas para maior esportividade, o “hot hatch” atinge a velocidade máxima de 202 km/h e vai de 0 a 100 km/h em apenas 8 segundos.

Diferenciais

Na linha 2020, o Sandero R.S. 2.0 traz novas rodas diamantadas de 17 polegadas na cor preta e herdou características da série limitada Racing Spirit que reforçam a esportividade do modelo, como as pinças de freio na cor vermelha, juntamente com a nova assinatura luminosa traseira em LED, a dianteira com a lâmina F1, o aerofólio preto, o duplo escapamento e os novos adesivos nas laterais com a assinatura Renault Sport.

O interior também traz características herdadas da série limitada Racing Spirit, como o teto na cor preta e os bancos com faixas duplas na cor vermelha. No apoiador de braço, as portas ganharam revestimento de tecido que parece fibra de carbono, ressaltando a esportividade do Sandero R.S. 2.0.

Completo de fábrica, o único opcional do novo Sandero da linha 2020 é a pintura branca ou metálica. As opções de cores para o Sandero são as novas azul Iron (exclusiva do modelo) e cinza Cassiopée, além de branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré e vermelho Vivo. Para o esportivo Sandero R.S. 2.0 as opções são vermelho Fogo, branco Glacier, prata Étoile e preto Nacré.

Confira os principais itens de série de cada versão do Sandero

Life 1.0 (R$ 46.990): quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, chave canivete e rodas de 15 polegadas.

Zen 1.0 (R$ 49.990) e Zen 1.6 (R$ 55.990): Todos da versão Life mais Media Evolution, comando satélite no volante, sensor de estacionamento, ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, vidros elétricos com “one touch” e Stop&Start (exclusivo motor 1.6 SCe manual).

Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 62.990): Todos os itens da Zen manual mais câmbio automático CVT X-Tronic, controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de partida em rampas (HSA), rodas de 16 polegadas Flexwheel e molduras nas caixas de roda.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 65.490): Todos os itens da versão Zen CVT mais ar-condicionado automático, câmera de ré, faróis de neblina, vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

R.S. 2.0 (R$ 69.690): Todos os itens da Zen manual mais assistente de partida em rampas (HSA); controle eletrônico de estabilidade (ESP), ar-condicionado automático, câmera de ré, retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve de 17 polegadas na cor preta diamantadas. A pintura branca é de série.