Picape forte

A nova picape Ford Ranger foi lançada para a imprensa brasileira em Mendoza, na Argentina. São quatro versões, todas a diesel, motor 2.2l com 160cv ou 3.2l com 200cv. A fabricante informa que não existe mais picape Ranger com motor flex. Os preços não aumentaram da Ranger reestilizada, e partem de R$ 128.250 a R$ 189 mil. O câmbio manual ou automático tem versão com tração 4x2 e 4x4.

A Ford inicia em agosto a venda da Ranger 2020, com estilo renovado, refinamentos de engenharia e uma oferta maior de equipamentos, incluindo tecnologias de assistência ao motorista. A melhor notícia para o consumidor, porém, é que todo esse “upgrade” chega sem nenhum aumento de preço.

Entre os novos equipamentos da linha estão o sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres, o reconhecimento de sinais de trânsito e os faróis baixos de xênon com luzes diurnas de LED. O piloto automático adaptativo e o sistema de permanência em faixa também continuam a ser itens exclusivos da Ranger.

No design, as principais mudanças da Ranger se concentram na frente, incluindo grade, para-choque, faróis principais e de neblina redesenhados e nova pintura na roda de 18 polegadas, além do acabamento e materiais na cabine. Na parte de engenharia, a picape ganhou uma suspensão que melhora a dirigibilidade e o conforto, tanto no asfalto como fora de estrada, entre outros aprimoramentos. Outra novidade é a tampa da caçamba com assistente de abertura e fechamento, que reduz de 12 kg para 3 kg o peso equivalente na sua movimentação.

A Ranger 2020 conta com dois motores diesel da família Duratorq, o 3.2 de cinco cilindros, com 200 cv, e o 2.2 de 160 cv, ambos com alto torque em baixas rotações, de reconhecida força e confiabilidade. Toda a linha já vem de série com o AdvanceTrac, composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, assistência de frenagem de emergência, luzes de emergência em frenagens bruscas, controle de oscilação de reboque e os exclusivos sistema anticapotamento e controle adaptativo de carga, além de diferencial traseiro.

Ficha Técnica:

Motor: 2.2l, diesel/3.2 l, diesel

Potência: 160cv/200cv

Câmbio: Manual/Automático

Tração: 4x2, 4x4 low, 4x4

Preços:

R$ 128.250 (XLS 2.2 4x2 AT)

R$ 128.250 (XLS 2.2 4x4 MT)

R$ 147.520 (XLS 2.2 4x4 AT)

R$ 154.610 (XLT 3.2 4x4 AT)

R$ 176.420 (XLT 3.2 4x4 AT)

R$ 189 mil (Limited 3.2 4x4 AT)