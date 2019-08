Para famílias grandes

Quando chegou ao Brasil em 2007, o Renault Logan rapidamente caiu no gosto dos consumidores. O modelo inovou em seu segmento, mostrando que é possível um produto oferecer amplo espaço interno, robustez mecânica, baixo custo de manutenção, sem a necessidade de se pagar a mais por isso. Agora na linha 2020, e mantendo as características que fizeram do Logan um sucesso, o sedan traz mais conforto, com a opção do câmbio automático CVT X-Tronic, mais segurança com os quatro airbags de série em todas as versões e um novo visual.

Nas versões com câmbio CVT X-Tronic (Intense e Iconic), o sedan tem altura elevada da carroceria e molduras nas caixas de roda que dão mais imponência ao modelo, além de rodas de 16 polegadas. São duas opções de motores: 1.0l flex e 1.6l flex.

O espaço interno continua sendo um dos pontos fortes do carro e uma importante vantagem em relação aos competidores diretos. Cinco pessoas viajam confortavelmente, com folgas para os joelhos, ombros e cabeça, graças principalmente à boa distância entre-eixos de 2.635 mm, que supera a medida dos seus principais concorrentes. O amplo espaço interno também é percebido no porta-malas, de 510 litros, um dos maiores do segmento.

Assim como no Sandero, o único opcional no novo Logan 2020 é a pintura branca ou metálica. Entre as opções de cores para o Logan estão a nova cinza Cassiopée, além de branco Glacier, prata Étoile, preto Nacré e vermelho Vivo.

Confira abaixo os principais itens de série de cada versão do Logan:

Life 1.0 (R$ 50.490): quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix, direção eletrohidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, chave canivete e rodas de 15 polegadas.

Zen 1.0 (R$ 53.490) e Zen 1.6 (R$ 59.490): todos da versão Life mais Media Evolution, comando satélite no volante, sensor de estacionamento, ajustes de altura do banco e volante, computador de bordo, alarme, vidros elétricos com “one touch” e Stop&Start (exclusivo motor 1.6 SCe manual).

Zen 1.6 CVT X-Tronic (R$ 66.490): todos os itens da Zen manual mais câmbio automático CVT X-Tronic, controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de partida em rampas (HSA), rodas de 16 polegadas Flexwheel e molduras nas caixas de roda.

Intense 1.6 CVT X-Tronic (R$ 68.990): todos os itens da versão Zen CVT mais ar-condicionado automático, câmera de ré, faróis de neblina, vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos, piloto automático (controlador e limitador de velocidade) e rodas de liga leve de 16 polegadas diamantadas.

Iconic 1.6 CVT X-Tronic (R$ 71.090): todos os itens da Intense CVT X-Tronic mais bancos de couro, sensor de chuva e sensor de luminosidade.

Ficha Técnica:

Motor: 1.0l flex, 3 cilindros/1.6l flex, 4 cilindros

Potência: 82 cv/118 cv

Torque: 10,5 kgfm/16 kgfm

Câmbio: Manual/CVT

Porta-malas: 510 litros

Preços: de R$ 50.490 a R$ 71.090