Trânsito: segurança é o caminho

Ceará

Pânico e traumas: motoristas já habilitados voltam a aulas de direção para perderem medo de dirigir

Conversas e adaptação de métodos são alternativas para gerar confiança nos condutores

Nícolas Paulino 29 de Setembro de 2023
Um dos homens que avançou contra Alckmin estava armado

PontoPoder

Dois homens são detidos pela PF por ofender Alckmin e desacatar seguranças do vice eleito

Os dois homens usavam camisetas com "União Patriotas do Brasil"

Redação 24 de Novembro de 2022
Homens foram presos durante ação no bairro José de Alencar

Segurança

Quadrilha é presa com quatro toneladas de fios furtados em Fortaleza

Foram apreendidas ferramentas como alicates, serra elétrica, um carro e um caminhão

Isaac Macêdo e João Lima Neto 21 de Junho de 2022

Ceará

Projeto disponibiliza bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência

Neste sábado, dia 9, acontece mais uma edição do Bike sem barreiras, na Praia de Iracema

Agência de Conteúdo DN 07 de Abril de 2022

Ceará

Mais de 400 esquinas de Fortaleza contam com sinalização especial para pedestres

Programa Esquina Segura é voltado para coibir o estacionamento em esquinas e melhorar a segurança dos cidadãos

Agência de Conteúdo DN 06 de Abril de 2022

Ceará

Confira dicas para aumentar a segurança do pedestre

Público é o mais vulnerável aos acidentes de trânsito. Condutores precisam manter a atenção nas vias para evitar ocorrências

Agência de Conteúdo DN 31 de Março de 2022
Foto do trânsito em Fortaleza, no Ceará, mostra vendedor ambulante de boné e blusa azul correndo perto dos veículos parados em uma via. Na imagem, motociclista é visto na ciclofaixa, onde um ciclista está pedalando

Metro

Mais sete avenidas de Fortaleza terão limite de velocidade reduzido para 50 km/h; veja quais são

A sinalização começará a ser implantada nesta terça-feira (21). O objetivo da medida é evitar acidentes com gravidade e mortes

Redação 21 de Setembro de 2021
Vista aérea de Fortaleza

Negócios

Fortaleza e Caucaia estão entre as 100 melhores cidades grandes para viver no país, aponta estudo

Entre as áreas analisadas, Fortaleza teve sua melhor posição em Saúde e Caucaia em Educação

Redação 15 de Fevereiro de 2021

Metro

Volta do feriadão tem trânsito fluido nas rodovias de Fortaleza

A Rodoviária João Thomé registrou a passagem de 18 mil passageiros durante todo o feriado

Redação 12 de Outubro de 2020

Metro

Trecho da BR-020 interditado devido a um caminhão com defeito é liberado pela PRF

O veículo deu pane no cruzamento do Anel Viário e Av. Contorno Oeste, o que causou congestionamento de carros no local

Redação 26 de Agosto de 2020
