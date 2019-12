Saiba onde e como colaborar com instituições beneficentes neste fim de ano

Solidariedade. Sentimento de amor ou compaixão. No Ceará, cerca de 400 ONGs e associações trabalham a solidariedade com os mais variados públicos, desde crianças vítimas de abuso sexual a lares de idosos, além de abrigos para animais ou grupos de cuidados com dependentes químicos. São instituições dedicadas a prestar ajuda, mas que precisam de apoio para continuar com a missão, principalmente neste fim de ano.

Para quem decidir ajudar, o Diário do Nordeste preparou uma lista com instituições cearenses:

1. Movimento Emaús Amor e Vida: O grupo Emaús Amor e Justiça foi fundado, formalmente, no Brasil, por algumas pessoas da comunidade do Pirambu, que já tinham experiência em trabalhos comunitários e espírito de coletividade. O grupo atua com recebimento de materiais usados e que possam ser restaurados, como móveis, roupas e brinquedos.

Como ajudar: Basta completar o questionário disponível no site do Movimento ou doar diretamente nas sedes.

Contato: Rua Tomás Gonzaga, 226 (próximo ao Hospital Infantil Luís França)

Bairro Cristo Redentor, Fortaleza/CE e Rua Nossa Senhora das Graças, 1097, Bairro Cristo Redentor, Fortaleza/CE. (85) 3282-2543 ou (85) 3286-5180.

2. Casa do Menino Jesus

Entidade beneficente que acolhe crianças e adolescentes carentes acometidos de câncer, paralisia cerebral e problemas renais e cardíacos, que fazem tratamento médico na capital cearense. Mais de cinco mil jovens e acompanhantes já foram assistidos pela Casa do Menino Jesus.

Como ajudar: A entidade recebe doações em dinheiro através de transferência bancária ou outros auxílios, como roupas, brinquedos e alimentos não-perecíveis.

Contato: Rua Gonçalves Lêdo, 1535, Centro | (85) 3253-4082.

3. Lar Torres de Melo

O Lar Torres de Melo recebe doações de dinheiro online para assegurar alimentos, fraldas e leites para os idosos. Foto: Celina Diógenes

Com mais de 114 anos de existência, a instituição tem como objetivo acolher e assistir integralmente pessoas idosas vulneráveis ou em situação de risco social. Garantir proteção e contribuir para a prevenção de situações de negligência, violência também estão entre os propósitos da iniciativa.

Como ajudar: O Lar Torres de Melo recebe doações de dinheiro online para assegurar alimentos, fraldas e leites para os idosos, através do site (https://www.lartorresdemelo.org.br/doacoes/doe-online.html). Além disso, o material pode ser levado até a instituição.

Contato: Rua Júlio Pinto, 1832, Jacarecanga | (85) 3206-6750

4. Lar Santa Mônica: Tem como objetivo amparar vítimas de abuso e exploração sexual, meninas de 7 a 18 anos são o público-alvo da instituição. Durante os dez anos de atividade, 142 garotas receberam acolhimento de uma equipe formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais, educadores e pedagogos.

Como ajudar: A associação recebe doações em dinheiro através do site.

Contato: Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão | (85) 3469-9177

5. Instituto Verdeluz: Com o objetivo de promover a reconexão do ser humano com a natureza por meio da educação, conservação e do ativismo político, o Instituto Verdeluz atua com sustentabilidade e a preservação de animais marinhos, com foco em tartarugas marinhas. Além disso, com o aparecimento de petróleo cru nas praias do Nordeste, o Instituto é o responsável por monitorar as tartarugas oleadas aparecidas nas praias do Ceará.

Como ajudar: O Instituto recebe apoio em dinheiro pelo site ou por transferência bancária.

Contato: Faculdade de Direito UFC - Rua Meton de Alencar, S/n - Centro/ projetoverdeluz@gmail.com

6. Instituto Meraki: Através de trabalho voluntário com crianças, idosos, animais, meio ambiente, o Instituto Meraki foi criado em 2018 e segue o lema “Na essência, é amor. Na prática, é solidariedade!”

Como ajudar: Quem deseja doar precisa entrar em contato com os responsáveis pelo Instituto por meio do Instagram @institutomeraki

Contato: Rua Dom Delgado, 80 - Edson Queiroz

7. Abrigo São Lázaro: Com sede em Fortaleza, o Abrigo São Lázaro acolhe mais de 400 animais abandonados para tratar e tornar possível a adoção ou o apadrinhamento do animal.

Voluntários trabalham todos os dias para propiciar uma vida confortável para os animais FOTO: FABIANE DE PAULA

Como ajudar: A ONG recebe ajuda por depósito/transferência em contas bancárias, além de doações presenciais.

Contato: Quem desejar entrar em contato com o Abrigo pode fazê-lo por site, pelos telefones (85) 9 8626-4775 / 9 8929-1452 ou pessoalmente no endereço Rua Eng. Luís Montenegro, 599 - São Bento.

8. Projeto Vale Um Sorriso: O Projeto visa arrecadar doações - alimentos, roupas e brinquedos - para serem distribuídas em ONGs de Fortaleza.

Como ajudar: O Projeto recebe doações em dinheiro, por meio de transações bancárias, além de pessoalmente.

Contato: Rua Baitaporã - Jurema - (85) 98837-3244

9. Associação Peter Pan

A Associação atua há 23 anos no apoio a crianças e adolescentes com câncer, bem como a seus familiares, por meio do diagnóstico precoce, tratamento especializado e atendimento humanizado.

Como ajudar: Quem desejar doar pode entrar em contato pelo telefone ou fazer a entrega pessoalmente.

Contato: Rua Alberto Montezuma, 350 - Fortaleza / (85) 4008-4100

10. Lar Francisco de Assis: É uma associação fundada em 1962 que desenvolve um programa de assistência social ao idoso. Há diferentes projetos que envolvem terapia ocupacional, enfermagem e fisioterapia para a prevenção de doenças.

Como ajudar: O Lar Francisco de Assis recebe doações através de transferências bancárias. Mais informações pelo facebook da associação, @larfassis.

Contato: Av. Rogaciano Leite, 1650. Bairro: Luciano Cavalcante / (85) 3273.9119

11. Legião da Boa Vontade (LBV)

Em Fortaleza há 11 anos, a Legião da Boa Vontade (LBV) assiste crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio de incentivos socioculturais para a melhoria da qualidade de vida de famílias de baixa renda.

Como ajudar: Para realizar uma doação, basta acessar o site.

Contato: Rua Alziro Zarur, 275 - Manuel Sátiro - (85) 3484-3533

12. IPREDE

O Instituto da Primeira Infância (IPREDE), criado em 1986, acolhe crianças em condições de desnutrição grave e que estejam vivendo em situação de vulnerabilidade social e pobreza.

Como ajudar: O Instituto recebe doações online por meio do site.

Contato: Rua Professor Carlos Lobo, 15 – Cidade dos Funcionários. (85) 3218-4000

13. Acalanto

A Acalanto busca, desde o surgimento, em 2013, desenvolver um trabalho de estímulo, esclarecimento e encaminhamento para adoção de crianças e adolescentes. O objetivo é oferecer apoio jurídico e psicológico a pais adotivos e pretendentes a adoção.

Como ajudar: Quem desejar fazer doações deve entrar em contato pelo telefone e e-mail da ONG.

Contato: ongacalantofortaleza@gmail.com | (85) 98843.4207 | (85) 98712.9566