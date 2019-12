Turismo do Cariri valorizado

A Rota Turística do Cariri, que abrange sete municípios ao sul do Ceará, fazendo divisa com Pernambuco pela Chapada do Araripe, é marcada pela rica cultura da região, herdeira das tradições de povos indígenas que ali habitaram, sobretudo os índios Kariris.

“Com a miscigenação de vários povos (indígenas, europeus e africanos) e o isolamento relativo do Cariri em relação a grandes cidades brasileiras, criou-se uma identidade cultural distinta, com danças e canções folclóricas típicas e expressões religiosas e artísticas peculiares. O Cariri se tornou conhecido como um 'caldeirão cultural' que mantém vivas as tradições de seus ancestrais”, descreve a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A Rota do Cariri traz opções de turismo religioso (ligado sobretudo à figura do Padre Cícero), geoturismo, vivências de treaking, trilhas, visitas a balneários, museus, prédios antigos, observação de pássaros – como o Soldadinho do Araripe, espécie endêmica da região –, além de experiências com artistas, artesãos e mestres da cultura local.

Além disso, a região conserva um dos maiores depósitos de fósseis do Cretáceo Inferior (entre 90 e 150 milhões de anos atrás) no Brasil e no mundo. Por esse motivo, a Unesco escolheu Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Araripe para abrigar o Geoparque Mundial Araripe, evidenciando a importância da região para a história da humanidade. A esse conjunto de cidades foi somado o município de Assaré, onde nasceu e viveu o poeta Patativa do Assaré, para formar a Rota Turística do Cariri.

Cultura e ecoturismo

Com toda essa natureza histórica e cultural, a região é a segunda com mais oferta de serviços turísticos do Estado, atrás apenas de Fortaleza, pontua Édio Callou, Analista e Gestor do Projeto de Turismo do Cariri no Sebrae Ceará.

A Rota do Cariri traz opções de turismo religioso (ligado sobretudo à figura do Padre Cícero), geoturismo, vivências de treaking, trilhas, visitas a balneários, museus, prédios antigos, observação de pássaros – como o Soldadinho do Araripe, espécie endêmica da região –, além de experiências com artistas, artesãos e mestres da cultura local, a exemplo de Espedito Seleiro e dos Irmãos Aniceto.

Mestre da arte do couro Espedito Seleiro, em sua casa, ateliê e loja em Nova Olinda. Acervo Sebrae/ Divulgação

Uma novidade nesse aspecto, aponta Édio Callou, é um trabalho do Serviço Social do Comércio (Sesc) em parceria com a Fundação Casa Grande (Nova Olinda) para criar um circuito de museus orgânicos. “São pequenos museus em salas nas próprias casas dos mestres da cultura. Museus distribuídos em torno da Chapada do Araripe, compondo uma rede de museus orgânicos”, explica o profissional do Sebrae.

Édio Callou lembra ainda o teleférico do Caldas, em fase de testes, que deve transportar 600 pessoas por hora na subida da Chapada do Araripe. “Ele deve ser um grande atrativo para a região e tem previsão de inauguração para o início de 2020”, frisa o gestor.

Conheça mais sobre a Rota Turística do Cariri no Caderno Especial Rotas do Ceará, que será publicado no dia 12 de dezembro, pelo Diário do Nordeste.

O Rotas do Ceará é um projeto comercial do Diário do Nordeste com apoio do Governo do Estado do Ceará e parceria do Sebrae.