Rota Mirantes da Ibiapaba projeta receber 1 milhão de turistas até 2025

Receber 1 milhão de turistas por ano, até 2025, é a meta dos organizadores da Rota Mirantes da Ibiapaba, região que se destaca por suas elevações de terra e pela beleza de suas cachoeiras e bicas, ideais para a prática de esportes como o voo livre, o rapel, o montanhismo e as escaladas.

"Nos próximos meses, quando houver a reinauguração do Bondinho de Ubajara – desativado em maio de 2015 por problemas de segurança –, teremos um incremento muito grande de turistas. A Ibiapaba é uma região serrana, com mananciais de água, grandes produtores de hortaliças, várias belezas naturais e atrativos turísticos, como parques, fazendas de flores e produtores de cachaça, preparados para receber um sem número de turistas", avalia Francisco das Chagas Terceiro Magalhães, Analista Técnico do Sebrae-CE.

As cidades de Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina e São Benedito, além de Guaraciaba do Norte, Ipu, Carnaubal e Croatá – integrados ao roteiro no último ano – fazem parte dessa Rota, estabelecida pelo Sebrae-CE por meio do seu Escritório Regional Tianguá.

O teleférico do Parque Nacional de Ubajara foi reformado, com a recuperação e a modernização das estruturas metálicas e do acesso, com novas rampas e escadas. Antes da interdição, o Parque recebia cerca de 100 mil visitantes por ano, número que caiu para cerca de 60 mil sem o equipamento.

Bica do Ipu: local de lazer e contemplação da natureza. Agência Diário

Atrações

Em Viçosa do Ceará, é possível se visitar sítios históricos, como a Igreja do Céu e a Igreja Matriz. Em e Ubajara, Tianguá, os destaques são os mirantes. Ipu é muito conhecida pela histórica Bica do Ipu. Em São Benedito, estão fazendas produtoras de flores que empregam centenas de pessoas. Em Ibiapina e em Guaraciaba do Norte, a atração é a produção de alimentos orgânicos e o agronegócio. Em Carnaubal, o forte são as tradições culturais, como as festas juninas.

Mobilização

A exemplo de outras Rotas Turísticas do Estado, a Mirantes da Ibiapaba foi formada com a supervisão do Sebrae-CE, mas contou com mobilização da sociedade local, a partir de um mapeamento turístico, com envolvimento das governanças locais. "Com a ajuda das pessoas, das entidades públicas, do governo estadual e federal e a união dos municípios, ressaltando o papel da Associação dos Municípios da Ibiapaba (AMI), brevemente teremos uma região muito desenvolvida turisticamente", afirma Francisco das Chagas Terceiro Magalhães, do Sebrae-CE.

Para 2020, as perspectivas para essa rota são animadoras. "Teremos mais integração entre os municípios da Ibiapaba e com outros roteiros, como as Rotas das Emoções e das Falésias. Estamos começando uma parceria com o ICMBIO para a integração dos Parques de Jericoacoara e Nacional de Ubajara", projeta Lucileide Lourenço, Analista do Sebrae-Ibiapaba e Gestora Regional do Turismo.

Conheça mais sobre a Rota Mirantes da Ibiapaba no Caderno Especial Rotas do Ceará, que será publicado no dia 12 de dezembro, pelo Diário do Nordeste.

O Rotas do Ceará é um projeto comercial do Diário do Nordeste com apoio do Governo do Estado do Ceará e parceria do Sebrae.