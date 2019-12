Rota das Falésias mescla diversão, natureza e cultura

"A diversão está presente em todo o roteiro. Temos o maior parque aquático da América Latina, além das estruturas completas para dias de muito lazer em família. Opções variadas de passeios são ofertadas, desde aventuras em trilhas sobre dunas em bugues, passeios de barco apreciando manguezais, visitas às salinas, engenhos de cana-de-açúcar, e, para completar, descanso e bem-estar em águas termais." A descrição de Ana Carla Luna Ramos, Articuladora do Sebrae – Regional Litoral Leste, ilustra bem tudo o que o turista pode encontrar na Rota das Falésias – Cenário de Cores, estruturada em 2015.

Ao longo de 240 km de litoral, totalizando 43 praias – todas com águas mornas, ondas rasas e temperatura média de 27 graus –, os visitantes terão um intercâmbio de culturas e experiências. Composta por oito municípios do Estado do Ceará (Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Aracati, Fortim e Icapuí) e cinco do Rio Grande do Norte (Tibau, Grossos, Areia Branca, Mossoró e Porto do Mangue, incorporados ao roteiro em 2016), a Rota é caracterizada pelo turismo de lazer, sol e praia, com forte potencial para os segmentos de turismo náutico, cultural e de eventos.

O artesanato típico é uma das atrações para os visitantes que percorrem a Rota das Falésias. Agência Diário

Atrações

Como o próprio nome deixa claro, as falésias compõem o cenário da maioria das praias, com longas faixas de areias brancas e vastos coqueirais. O roteiro também oferece condições ideais para a prática de esportes náuticos, como windsurfe, kitesurf e voo livre, devido aos ventos constantes.

Além disso, o turista terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da rica história das pequenas cidades. "O visitante pode entrar em casarios históricos e igrejas e se encantar com o rico artesanato tradicional das rendas de bilro, palha da carnaúba, cerâmicas e areias coloridas", indica Ana Carla Luna Ramos.

E não termina nisso. A hora das refeições é outro espetáculo. As cidades da região são conhecidas pela maravilhosa culinária à base de peixes e frutos do mar.

Desde a idealização da rota, o Sebrae atua na região com ações de incentivo à melhoria da infraestrutura, além de apoio à comercialização e à capacitação das empresas. "Essa rota foi pensada para contribuir com o desenvolvimento do território e promover a competitividade dos empreendimentos turísticos, por meio da qualificação e da comercialização desse produto", detalha Ana Carla Luna Ramos.

Um dos principais benefícios desse trabalho conjunto foi o estabelecimento de um calendário de eventos, aproveitando as vocações de cada cidade: o Festival da Lagosta, em Icapui, o Festival da Sardinha, em Cascavel (Praia da Caponga), a Pindorecana, em Pindoretama, o Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati e o Festival do Atum, em Areia Branca (RN).

Conheça mais sobre a Rota das Falésias – Cenário de Cores no Caderno Especial Rotas do Ceará, que será publicado no dia 12 de dezembro, pelo Diário do Nordeste.

O Rotas do Ceará é um projeto comercial do Diário do Nordeste com apoio do Governo do Estado do Ceará e parceria do Sebrae.