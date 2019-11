Para executar um projeto de sucesso, a figura do gerente de projetos é essencial. Esse profissional tem um papel fundamental na condução de iniciativas, no planejamento de cada etapa, na definição de objetivos e metas a serem alcançadas e na escolha da metodologia ideal para o projeto. Além disso, o gerente de projetos tem um papel estratégico na instituição, pois visa aumentar o valor agregado de uma iniciativa e, para isso, possui uma visão integrada das atividades. Como é conhecedor de todos os elos de um projeto, torna-se importante apoio na tomada de decisões.

Para Auler Sousa (foto acima), Auditor fiscal da Receita Estadual e profissional da área, o gerente de projetos transforma uma ideia ou oportunidade em realidade. “Ele utiliza técnicas, ferramentas e recursos (pessoas e dinheiro) para viabilizar o projeto. Todos nós, na vida profissional ou pessoal, realizamos projetos, por isso um profissional com esse perfil é útil para a realização destes projetos em um menor tempo, custo e atendendo ao máximo as necessidades dos clientes”, relata.

Muitas empresas, independentemente da área de atuação, têm procurado profissionais dessa área para viabilizar seus projetos. O mercado tem crescido nos últimos anos, oferecendo muitas oportunidades nos setores público e privado. Para Robes Baima (foto abaixo), Gerente de Projetos e membro do Project Management Institute Ceará (PMICE), o campo de atuação é bem diverso. “As áreas que mais demandam profissionais de gestão de projetos são: TI, Engenharias, Inovação e Processos. Médias empresas também começaram a reconhecer a necessidade de profissionalizar seus projetos. Consequentemente, surge demanda por profissionais especializados”, explica.

Entre os desafios enfrentados pelos gerentes de projeto, Auler destaca a falta de patrocínio adequado ao projeto e as falhas de comunicação. “A falta de patrocínio está relacionada a ter uma pessoa com força suficiente para defender o projeto e conseguir os recursos necessários para o projeto. E a comunicação está relacionada às pessoas compreenderem bem quais são as motivações e resultados esperados com o projeto, bem como os desafios que precisam ser vencidos”, explica.

Habilidades

Algumas habilidades são importantes para que o profissional de gerenciamento de projetos tenha sucesso em suas ações e enfrente os desafios da rotina de trabalho. Para Auler Sousa, organização e planejamento são essenciais, mas existem outras virtudes necessárias. “É preciso saber se relacionar com as pessoas, pois todo projeto envolve mais de uma área da organização. E, por último, é necessário ter poder de convencimento para motivar as pessoas a alcançarem os objetivos do projeto e motivar as partes interessadas a 'comprarem' o projeto”, explica.

Capacitação

Para atuar na área de gerenciamento de projetos, o profissional precisa se manter atualizado e capacitado. Existem cursos livres como também de pós-graduação, além de muitos conteúdos gratuitos na internet, bem como a literatura produzida na área.

Muitos profissionais também buscam as certificações emitidas por instituições da área, como o Project Management Institute (PMI). Tais documentos garantem que os gerentes de projetos se capacitem e atestam a capacidade dos profissionais para atuar com determinada metodologia. Em outras palavras, as certificações servem para validar as habilidades de um gerente de projetos.

Os especialistas recomendam que os profissionais da área de gerenciamento de projetos busquem o PMI para certificações e capacitações. “Eu indico os cursos de Gestão Ágil de Gerenciamento de Projetos (PMI), Gerenciamento de Projetos Utilizando Canvas (PM Canvas) e SCRUM”, assinala Auler. Já Robes destaca que a instituição oferece uma grande oportunidade para conhecer profissionais e se desenvolver na área.

O PMI é uma instituição com 50 anos de atuação, sem fins lucrativos, que promove o gerenciamento de projetos. A instituição americana está presente em quase todos os países e é referência em guias e conteúdo sobre gestão de projetos e certificação profissional. No Ceará, existe um Capítulo do PMI que conta com cerca de 300 filiados e promove eventos, como palestras, workshops e congressos.

Saiba mais:

Project Management Institute-CE

www.pmice.org.br