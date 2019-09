Rotina desafiadora

Conciliar trabalho e estudo é algo que faz parte da realidade de muitos jovens e adultos brasileiros. Grande parte dos estudantes universitários exerce alguma atividade remunerada, para bancar a faculdade ou pagar as contas de casa. Especialistas apontam que, com a dinâmica do mercado, muitos jovens acabam conciliando estudo e trabalho em algum momento da vida.

Quem enfrenta essa rotina se depara com muitos desafios, entre eles vencer o cansaço e aprender a organizar o tempo para dar conta de todas as atividades do dia a dia. A pedagoga e coach vocacional Débora Menezes (foto acima) orienta que o estudante precisa organizar a rotina de trabalho e estudos, sem abrir mão das outras atividades. “Uma dica para organizar o tempo de estudos é utilizar os intervalos de almoço ou deslocamentos, para não sacrificar apenas os finais de semana, pois o lazer também é uma importante válvula de escape”, observa.

Outra estratégia é a utilizada por Marcos Aurélio, Gerente Comercial durante o dia e estudante de Administração à noite: “Eu tenho duas horas de almoço, então consigo separar uma hora ali para estudar. Se você não fizer uma divisão bem legal, para se habituar a estudar, não consegue”, comenta. Para ele, a maior dificuldade é vencer o cansaço. “O dia já é bem puxado, à noite você já está quase esgotado. Nem sempre você consegue render, prestar bem atenção à aula, justamente por causa do cansaço”, relata.

Organização

Uma dica importante, de acordo com a pedagoga Débora, é organizar as leituras e os exercícios para serem feitos no decorrer da semana e assim evitar acúmulos. “O profissional que estuda tem uma rotina bem puxada, mas com foco no que precisa ser feito, sem procrastinação, os resultados são positivos tanto no trabalho quanto nos estudos”, comenta.

Aprender a organizar o tempo parece ser uma tarefa desgastante, mas bastante possível, de acordo com Marcelo Brilhante, coach e especialista em gestão do tempo. “Basta você ter disciplina e saber organizar o seu tempo. O maior vilão que pode se apresentar a essa missão é a procrastinação: passar muito tempo em aplicativos desnecessários, ter horas a mais de sono, executar tarefas que não são necessárias para não 'encarar' as tarefas importantes são exemplos”, aponta.

Em relação à gestão das atividades, os especialistas são unânimes: o maior segredo, para quem estuda e trabalha, é discernir entre tarefas importantes, urgentes e secundárias e saber em qual momento executar cada uma delas. “É necessário manter uma agenda com trabalhos e provas da faculdade devidamente registrados, para não ser surpreendido com os prazos. É importante definir prioridades e evitar o uso de mídias sociais quando for necessária a concentração para o estudo”, alerta Débora.

Para quem quer usar a tecnologia a seu favor, há aplicativos que ajudam a organizar a rotina, que habilitam alarmes e indicam o horário de cada atividade a ser realizada naquele dia. “Uma ferramenta que gosto de indicar é o Kaban, que possibilita ao estudante criar cartões com todas as tarefas que precisam ser feitas e contribui para a gestão de atividades”, indica Débora.

Além desse, existem aplicativos como Trello, Todoist e Evernote, todos gratuitos e que podem contribuir muito para a organização da rotina de estudantes e profissionais. Para cumprirem seu papel, os aplicativos só precisam que os usuários sejam disciplinados. “Nenhum aplicativo ou ferramenta terá validade caso não se tenha disciplina e perseverança”, alerta Marcelo Brilhante.

Gestão do tempo

» Estabeleça prioridades

Defina o que é realmente prioridade para não perder tempo com tarefas que consomem o seu tempo. “Toda noite antes de dormir faça uma lista com pelo menos três tarefas importantes que você terá que executar ao longo do dia, custe o que custar. Somente após executar as três principais tarefas de seu dia faça outras tarefas secundárias”, indica Marcelo Brilhante.

» Planeje a sua semana e execute a sua agenda

Utilizar uma agenda, física ou digital, vai ajudar a ter uma visão geral do seu dia e planejar a sua semana desde o horário em que acorda até o momento de dormir. Além disso, ajuda a separar as atividades por tempo e estabelecer prioridades.

» Momentos de descanso

Ter pequenos momentos para se restabelecer durante o dia ajuda a entrar na próxima tarefa com mais foco e energia, diminuindo as distrações e o cansaço.

» Execute uma atividade por vez

Ser multitarefas diminui a atenção, o aprendizado e, consequentemente, a eficiência das suas atividades. Para executar uma tarefa é preciso ter foco. “Dar atenção em determinado assunto por vez, concentrar toda sua energia, toda sua presença em um único ponto”, comenta Marcelo Brilhante.

» Comece o seu dia da melhor forma possível

A forma como você começa o dia também é um aspecto importante na organização. “Leia pela manhã, faça exercício, faça meditação, entre outras coisas. Um dia que começa da forma errada pode trazer prejuízos no trabalho e nos estudos”, sugere Marcelo.

» Aprenda a falar não

Colocar limites para você e para os outros ajuda muito para quem tem dupla jornada de trabalho e estudo. “Eu considero a dica mais importante. Se você não aprender a dizer não vai acabar realizando tarefas que não irão levá-lo na direção de seus objetivos mais importantes”, finaliza Marcelo Brilhante.