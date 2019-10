Profissional estratégico

A Consultoria Empresarial é uma atividade que atende às necessidades de empresas a fim de potencializar ações, sugerir melhorias e colaborar para que a organização alcance as metas estabelecidas. A consultoria é útil em todas as fases da empresa, desde o planejamento inicial do negócio, passando pela fase de crescimento, até a fase de maturidade empresarial, quando é preciso planejar novas estratégias ou resolver problemas.

Segundo Mônica Arruda, Analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na área de consultoria, esse serviço é importante e tem auxiliado gestores em diversos segmentos. O consultor "colabora com a identificação das causas de problemas, o diagnóstico acerca das necessidades de ajustes ou melhorias nos processos ou controles gerenciais, o apoio na tomada de decisões ou planejamento de novas estratégias”, explica.

Atualmente o mercado se expandiu e, com os avanços tecnológicos e o crescimento do consumo, existem muitas possibilidades de atuação na área de consultoria. Para Camila Carvalho (foto acima), Consultora empresarial na Gomes de Matos Consultores Associados, o aumento do empreendedorismo formal é indicador de fortalecimento do mercado de consultoria. Segundo a profissional, apesar de as informações estarem à mão e de haver a possibilidade do “faça você mesmo”, o serviço oferecido pelas consultorias tem sido cada vez mais necessário. “Muitas empresas não estão qualificadas para enfrentar tamanhos desafios”, relata.

Habilidades

O consultor de empresas é um especialista na área empresarial, com conhecimento teórico e prático, que trabalha com a análise, proposição e implantação de soluções para um conjunto de problemas apresentados pela empresa cliente. A profissão traz consigo muitos desafios e, para isso, são necessárias algumas habilidades.

Para Mônica Arruda, uma das habilidades fundamentais é saber ouvir. “Realizar uma escuta diagnóstica em que se busca identificar as causas e os efeitos dos problemas organizacionais. São importantes também a empatia e a habilidade de fazer perguntas”, explica.

Outras importantes virtudes são a negociação, a comunicação oral e escrita, a visão sistêmica, a assertividade, a capacidade de organização e o planejamento.

Para Camila Carvalho, uma das principais habilidades necessárias nessa área é a administração do tempo. “Sem uma boa capacidade de gerir seu tempo e suas demandas, as dificuldades serão intensificadas”, explica. Outra habilidade indicada pela especialista é o relacionamento interpessoal. “O sucesso do trabalho de consultoria depende de bons levantamentos de informação, compartilhamento de ideias para executar a co-criação”.

Por fim, a liderança é um ponto necessário. “Um consultor precisa saber conduzir equipes em busca de objetivos claros”, finaliza.

Capacitação

Os profissionais que pretendem ingressar na área de consultoria de empresas precisam buscar capacitação e atualização constante. Buscar conhecimentos em diversas áreas, como empreendedorismo, gestão de pessoas, marketing e economia, contribui para tornar o consultor um profissional multifacetado.

Camila Carvalho relata que é importante buscar conhecimentos e ferramentas que agreguem valor ao trabalho do consultor. “Consultores devem ser amantes da leitura e buscar cursos práticos com ferramentas aplicáveis no dia a dia da profissão”, conta.

Para quem se interessa pela área, a profissional indica o curso Escola de Consultores. No curso, promovido pela Gomes de Matos Consultores Associados, apresenta ferramentas que podem ser facilmente aplicadas em vários setores do mercado. O curso é divido em módulos que tratam de assuntos como a Profissão Consultor, Competências em Consultoria, Diagnósticos e Desenvolvimento Organizacional, Gestão de Processos, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira, Gestão de Projetos, Marketing e Venda de Serviços profissionais.

Vantagens

Contar com agentes externos para as mudanças necessárias é uma das vantagens de se contratar um serviço de consultoria. Segundo Camila Carvalho, os consultores oferecem uma visão imparcial da situação da empresa. “Eles trazem na bagagem experiências para compartilhar, novas formas de fazer rotinas, processos e análises, não têm vícios e execução e podem questionar o que aparentemente está acontecendo bem”, explica.

Outro ponto desse tipo de serviço é que se trata de um projeto que tem início, meio e fim, e necessita de eficiência e eficácia para tirar planos do papel. “Na nossa metodologia, por exemplo, as equipes de consultores são preparadas para garantir a implantação de tudo o que foi planejado ainda na elaboração da proposta de trabalho, respeitando o escopo de tempo definido”, relata Camila.

Mônica Arruda aconselha que as empresas busquem o serviço de uma consultoria não apenas durante as crises. “O ideal é que a empresa busque o serviço, mesmo em situação estável, para se antecipar às mudanças no mercado e traçar novas estratégias”, explica.

A especialista explica que o Sebrae realiza serviço de consultoria empresarial nas áreas de gestão e tecnologia voltado para implantação de novas práticas e técnicas de gestão, inovação, melhoria ou adequação de processos. “Para que o empresário possa ter acesso ao serviço, é importante agendar um atendimento com um dos analistas técnicos, que poderão fazer um diagnóstico para identificar as necessidades, prestar as orientações iniciais e encaminhar para o atendimento da consultoria”, orienta.