Processos interligados

Marketing e finanças são duas áreas que praticamente em todos os momentos se interligam profundamente no dia a dia das empresas. É fácil entender essa relação, a partir do conceito de marketing defendido por Raimar Richers, um dos pioneiros do setor no País: "marketing é o conjunto de atividades que tem por fim concretizar relações de troca." Dessa forma, podemos perceber que o marketing envolve todo o processo de desenvolvimento e divulgação de um item ou serviço. E, para pensar esse processo de forma global, necessariamente é preciso considerar diversas variáveis, como o público-alvo, o preço, a distribuição e a venda – e todos também fazem parte das preocupações do setor de finanças.

Para o estudante ou profissional que decide investir no ramo de marketing, é importante saber que o mercado demanda, cada vez mais, um especialista que domine todas as etapas do processo e entenda a conjuntura em que está inserido. Na realidade, a responsabilidade é muito maior do que apenas controlar as vendas: é garantir a visibilidade aos produtos ou serviços de uma empresa.

Por sua vez, o panorama para quem atua com finanças é de uma competitividade crescente, haja vista que, em períodos de bonança econômica, as empresas necessitam de profissionais desse setor para expansão de mercado; já em momentos de crise, esses mesmos especialistas são essenciais para encontrar boas saídas financeiras. São requisitos fundamentais para atuar nesse ramo a boa comunicação, o raciocínio lógico e a facilidade em resolver problemas, além de conseguir trazer melhorias ao gerenciamento do ambiente, traçando bons parâmetros para o futuro.

Por isso, esses dois caminhos profissionais apresentam boas perspectivas, nunca esquecendo virtudes, como saber trabalhar em equipe e ter uma boa capacidade de argumentar com pessoas de formações diferentes, além de estar ligado nas tendências de mercado e saber se adaptar a elas.

Ainda no sétimo caderno do Partiu Mercado 2019, saiba quais são as possibilidades para quem pretende trabalhar com e-commerce. Entenda o que é blockchain, como funciona esse ramo de atividade e o caminho para essa profissão. Veja também quais são os desafios e as oportunidades para a carreira de gerente de projetos, um dos postos mais estratégicos para as corporações na atualidade.

Boa leitura e mãos à obra!