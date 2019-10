Perguntas e respostas

Os momentos de mudanças geralmente trazem mais perguntas do que respostas. E isso se torna ainda mais impactante quando o assunto é a vida profissional. Portanto, é natural que o jovem ainda tenha muitos questionamentos sobre os caminhos a seguir e até mesmo a respeito das decisões que já tomou. Os especialistas no mercado de trabalho afirmam que ninguém é obrigado a permanecer em um ramo de atuação se não está feliz ou se não está trazendo a satisfação pessoal almejada. Portanto, mudar a rota da carreira deve ser encarado como algo possível e até desejável por quem está em busca de sua realização.

No entanto, é necessário seguir alguns requisitos para atingir esse fim, como consultar a opinião de especialistas, fazer um planejamento e se organizar. Além disso, é importante ter uma visão mais ampla do mercado e de si mesmo, pois, ainda que você tenha descoberto um segmento com o qual se identifica, sempre é possível ampliar seus conhecimentos e habilidades, entrando em uma nova área.

É o que mostra uma pesquisa da Catho, empresa especializada em colocação e recolocação profissional: 86% dos profissionais aceitam mudar de área quando procuram um novo emprego. A pesquisa também revela que 7% dos profissionais que pediram demissão têm vontade de atuar em uma nova área e 19% dos empregados avaliam a possibilidade de um novo ramo em uma oferta de emprego.

Na realidade, a mudança de carreira também é reflexo do próprio mercado, cada vez mais competitivo e exigente. Para se manter nele ou conseguir uma recolocação, é necessário se reinventar e estar aberto a novas oportunidades, bem como buscar áreas em expansão – sem esquecer de que é essencial atuar com o que lhe traz satisfação e bem-estar.

Estudar suas competências, avaliar os riscos, ter um planejamento consistente e, depois de tudo, se for mesmo essa a decisão, investir fortemente na nova área são passos decisivos para se ter sucesso ao partir para um novo segmento.

No quarto caderno da série Partiu Mercado, a mudança de carreira é o foco. Especialistas explicam como se preparar para esse momento. De que forma a pessoa pode identificar que chegou a hora de dar um novo rumo à profissão?

Veja também de que forma você deve se preparar financeiramente para mudar de carreira. Empreendedorismo: essa pode ser uma alternativa? Como se preparar/qualificar para isso? Conheça também algumas tendências de mercado e áreas promissoras para a sua profissão.

Boa leitura e mãos à obra!