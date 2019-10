O talento ideal

O mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico. Empresas crescem e profissionais se desenvolvem em ritmo acelerado, sempre em busca de avanços em suas competências. O head hunter é o profissional indicado para participar desse processo evolutivo e renovador nas empresas. Mas como? Ele busca talentos para preencher vagas de trabalho determinadas com perfis bem delimitados em áreas diversas. Não é necessário uma formação específica, mas há cursos que aprimoram a função, como os de mentoria, recrutamento e seleção de competência, avaliação de perfil e hunting.

Diferentemente do caminho tradicional - no qual o setor de recursos humanos faz a divulgação de vagas, a captação e a análise de currículos e todo o processo seletivo -, o head hunter possui um outro processo de trabalho. Ele usa contatos para captar talentos ideias para a vaga disponível. A maioria dos head hunters trabalha em empresas de consultoria de hunting, área de busca de talentos. Eles possuem uma grande rede de contatos, participando sempre de eventos e palestras, aumentando seu networking. Além disso, seu conhecimento do mercado precisa estar atualizado em ferramentas, novas áreas e movimentações empresariais.

Contatos

O head hunter é acionado, principalmente, quando o setor de RH não consegue encontrar uma pessoa ideal para a vaga ou quando é um posto com requisitos muito específicos e o tempo para preenchimento é curto. Quando uma empresa o contrata, ele acessa bancos de talentos, faz buscas na internet e mapeia as empresas semelhantes para encontrar pessoas aptas ao cargo, seguindo também indicações de pessoas de sua rede de contatos.

Carlos Mororó (foto acima) é head hunter e possui sua própria consultoria de hunting. Ele afirma a importância de o profissional estar sempre online, mantendo os dados atualizados em redes voltadas ao mercado de trabalho, como o LinkedIn, e estar presente em plataformas de seleção e recrutamento.

Um dos casos que Carlos trabalhou foi a busca para uma multinacional de uma profissional que tivesse inglês fluente e perfil de gestão de pessoas. Pelas redes sociais, ele conseguiu contato com um talento que estava fora do Brasil. Depois de conversas e entrevistas, ele a encaminhou para a seleção final da empresa e, hoje, ela está empregada.

Para que uma pessoa seja encontrada por um head hunter, Carlos reforça a necessidade de o profissional estar sendo visto a todo momento para que possa ser encontrado. "É preciso estar atento ao seu perfil profissional. Use ferramentas online, participe de palestras e eventos, converse com pessoas da sua área. Conheça pessoas. Assim, você se torna mais desejado pelas empresas e pelos head hunters", conclui.