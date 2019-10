O estudo nunca termina

O profissional capacitado é aquele que está apto para exercer uma função laboral. Muitas vezes, são pessoas experientes em seus trabalhos, com cursos de graduação ou técnicos no currículo. No entanto, num campo onde todos estão nivelados pelo exercício da atividade, o diferencial se torna o conhecimento.

Profissionais têm procurado cada vez mais ampliar seu campo de instrução para conquistar posições mais altas na carreira. Para isso, eles buscam os cursos de formação complementar, que servem como adições à função exercida, aprendida nas instituições de ensino ou no próprio mercado de trabalho.

Quem os busca são pessoas interessadas em reciclar ou adquirir novos conhecimentos. Elas geralmente estão à procura de novas oportunidades de emprego, promoções de cargo, requalificação para o mercado de trabalho e até uma mudança de carreira. Além disso, a possibilidade de voltar à sala de aula para se aprofundar em determinada área de atuação aumenta as chances de construir network, uma rede de contatos profissionais mais efetiva.

Muitas opções

É possível encontrar cursos em todas as áreas do ensino e segmentos trabalhistas. Opções de gestão, variedades na comunicação, possibilidade na área tecnológica, aprofundamento no campo jurídico e muitos outros. A facilidade para encontrar uma maneira de investir na educação se torna ainda maior quando considerada a possibilidade de realizar essas aulas por meio de plataformas de ensino a distância (EAD).

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), integrante do Sistema Fiec, oferece cursos voltados para a área da capacitação empresarial e educação executiva, com foco na gestão e em outros processos organizacionais. O profissional que busca esses cursos encontra opções de aulas para processos produtivos, gerência de projetos, desenvolvimento de líderes, ferramentas de Design Thinking e práticas de setores, como Recursos Humanos e Departamento Pessoal.

Esse tipo de ensino é muito procurado também por empresas que entendem a capacitação de seu funcionário como um investimento no negócio. Muitas optam pela possibilidade de terem essas aulas in company, ou seja, dentro da empresa, para facilitar a operação educacional de seus contratados. Com o mercado em evolução constante, é preciso que os colaboradores estejam atualizados com as novas tendências mercadológicas de gestão e de operação.

Abrindo portas

Aurineli Freire, Coordenadora de Educação e Carreiras no IEL, afirma que o investimento nesses cursos pode abrir muitas possibilidades profissionais. “Para se desenvolver e desenvolver sua carreira, o profissional precisa fazer os cursos que vão dar um upgrade no currículo e facilitem sua ascensão dentro da empresa ou até mesmo a obtenção de uma nova vaga em outra organização”, explica Aurineli.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) também oferta cursos para o público que busca adquirir mais conhecimentos agregados ao mercado de trabalho. Voltado para os ramos de bens, serviços e turismo, ele possui aulas para formações complementares em áreas variadas, como beleza, moda, gestão, comunicação, turismo, informática, gastronomia e saúde.

Essa gama de possibilidades possibilita ao profissional construir seu próprio itinerário formativo, ou seja, os cursos que quer fazer para melhor atingir seu objetivo. É possível que uma pessoa que queira investir no ramo gastronômico faça cursos de culinária, gestão de negócios, manipulação de alimentos, marketing, e, dessa forma, foque seus estudos em um objetivo definido.

Objetivos

Também há profissionais que buscam seguir suas vocações e usam os cursos para alcançar suas metas. É o caso da influencer Carolina Zacarias (foto acima), que se tornou empresária graças aos investimentos que fez em educação complementar. Após a graduação em moda, ela sabia com qual ramo queria trabalhar, mas não tinha claro como praticar e nem se sentia segura para empreender. Em um curso de gestão em moda, ainda ao longo das disciplinas, ela percebeu que era possível construir sua marca de moda plus size.

Atualmente, Carolina investe no mercado online e participa de feiras de moda autoral por todo o país. Ela afirma que consegue aplicar em sua marca os conteúdos vistos no curso, como marketing, plano de negócios, faturamento e gestão de crise. “Acho que o mercado tem um jeito diferente de receber pessoas que estão sempre se reciclando. Um bom profissional deve ir além de pensar no salário e pensar em ser sempre sua melhor versão”, diz Carolina. Ela garante que esses cursos complementares à formação são investimentos que valem a pena.

Michely Quinto, que possui graduação em Letras com habilitação em espanhol, realiza trabalhos de tradução e revisão em sua área. Além disso, atuou como diretora de arte em projetos audiovisuais. Sabendo que o mercado busca por profissionais com múltiplas habilidades, ela decidiu investir no curso de design gráfico em uma escola de comunicação visual para sair de zona de conforto. “Atuei em várias áreas diretamente ligadas à minha formação. Senti necessidade de testar minhas habilidades em outros âmbitos para me tornar uma profissional com currículo mais completo”, completa.

Sidarta Cabral (foto acima) é Gerente de Desenvolvimento e Tecnologia Educacional no Senac Ceará e trabalha diretamente com a procura por novas opções de formação. Ele afirma que a empregabilidade está muito competitiva, por isso aconselha que quem deseja se manter no mercado precisa se diferenciar – não só nos aspectos empresariais, mas nos aspectos humanos. “É falado de inteligência artificial, mas as formações humanas também são fundamentais. São habilidades que precisam ser desenvolvidas”, afirma.