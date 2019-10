Gestão de talentos

Toda empresa busca o sucesso de seu negócio e, para isso, precisa de um time de profissionais qualificados, que acrescentem ao ambiente de trabalho. Com essa finalidade, existe o setor de Recursos Humanos (RH), comandado por gestores especialistas na área. No entanto, o termo é visto por alguns profissionais da área como ultrapassado, como explica Ana Cláudia Coelho (foto abaixo), Gerente de Gestão com Pessoas do Grupo Marquise, “RH vem da época que entendíamos que a pessoa era apenas um recurso para a empresa. O colaborador deixou de ser um recurso e passa a ser visto como uma pessoa com atribuições para contribuir com os resultados da organização. Ele não deve mais ser gerenciado e controlado, mas, sim, desenvolvido e reconhecido”, defende.

Os profissionais de Gestão de Pessoas são responsáveis por tudo que diz respeito ao ser humano dentro do âmbito empresarial: selecionar novos profissionais, buscar formar liderança em colaboradores que ajudarão o papel do gestor de pessoas, desenvolver competências necessárias para a empresa atingir seus objetivos, entre outras ações. “Além disso, a gestão de pessoas busca fazer com que as competências comportamentais e técnicas, necessárias para que a organização obtenha resultados desejados, esteja sempre presente”, define Ana Cláudia.

Educação

No entanto, para trabalhar com gestão de pessoas ou Recursos Humanos, o profissional deve investir na sua formação. Há cursos tecnológicos voltados para a área, mas também é possível que profissionais de Administração e Psicologia atuem no ramo por ser uma vertente abordada nos cursos de graduação. Há também cursos de pós-graduação destinados a esse mercado.

Samara Siqueira é Coordenadora do curso de MBA em Gestão de Pessoas do programa de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor) e afirma que a busca dos alunos é a troca de experiência com outros profissionais, incluindo os professores. “Ele participam das discussões em sala de aula, estão sempre presentes em palestras e eventos da área e buscam a reciclagem do conhecimento teórico aliado à utilização de ferramentas”, explica.

Gestor

O gestor de pessoas lida com um setor empresarial ligado aos funcionários da empresa e precisa estar em atividade constante para o desenvolvimento do negócio. Entre suas atribuições está a relação da empresa com o colaborador, buscando sempre prezar pelos valores corporativos, mas também pelo bem-estar do trabalhador para que ele esteja sempre motivado e obtenha os melhores resultados.

Com isso, a Gestão de Pessoas define um perfil de valores para a empresa e trabalha para garantir que o funcionário esteja de acordo e operante seguindo essas premissas. Dessa forma, garante o funcionamento pleno da organização.

Esse gestor de pessoas precisa ter algumas características que permitam o trato humano e direto com outros funcionários da empresa, mas também precisa lidar com competências corporativas visando os interesses da organização. Para isso, é necessário estar sempre aliado com a visão do negócio, tendo acesso direto ao corpo dirigente da empresa para poder criar estratégias de desenvolvimento com foco nos objetivos traçados.

O profissional precisa conhecer o mercado o mercado externo, as novidades tecnológicas do ramo, conhecer os processos humanos de outras empresas para desenvolver práticas que se adaptem à realidade de cada empresa.

Mercado

Esses profissionais podem atuar dentro de empresas de todas as áreas e também prestar consultoria de maneira independente, mas são de extrema importância para os negócios, pois lidam com pessoas – e sem elas não há empresa.

Roberta Grangeiro (foto acima) é Gerente de Gestão de Pessoas do Hotel Gran Marquise e valoriza a importância dessa área. “Como esse profissional é estratégico e faz as pontes dentro da organização, ele tem o papel fundamental de identificar talentos, alocar o profissional certo para determinada função e trabalhar o clima organizacional”, afirma.

A indústria 4.0, ainda muito ligada à interconectividade e ao digital, permitirá o crescimento das possibilidades de emprego. Por isso, funções e habilidades ligadas à gestão de pessoas são promissoras, já que esses profissionais deverão recrutar, selecionar, identificar competências e desenvolver a carreira desses novos cargos.

É por isso que a crise na economia não desmotiva Roberta. “As perspectivas são sempre positivas. Mesmo com o enxugamento de corpos funcionais, a Gestão de Pessoas é uma área imprescindível, que está no coração da empresa”, conclui.

Futuro

Os gestores de RH buscam profissionais com habilidades híbridas e soft skills desenvolvidas. São pessoas que conseguem realizar mais de uma função dentro do seu posto de trabalho e que podem não estar correlatas com suas áreas de formação primária.

De acordo com Roberta Granjeiro, profissionais de gestão humana geralmente buscam as seguintes competências: visão de negócios da empresa como um todo; pensamento

sistêmico que procura entender o processo de produção ou execução do serviço buscando uma melhor; habilidade de trabalho em grupo; adaptabilidade a novas funções e atividades; e jogo de cintura social para uma melhor vivência com os demais colaboradores.

A facilidade de recrutamento cresce pela possibilidade de busca e contato pelas redes sociais, mas os profissionais da área definem como grande dificuldade o recrutamento de profissionais que tenham a habilidade de exercer diferentes atividades. Além disso, os profissionais de RH deixaram de apenas analisar currículos e a competência técnica dos profissionais e começaram a analisar, principalmente, o comportamento dos candidatos e colaboradores. Hoje, tidos como gestores de pessoas, esses profissionais analisam as habilidades comportamentais e descartam profissionais engessados que atuam apenas com uma competência.