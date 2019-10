O profissional de Logística atua no planejamento, na organização e na execução de tarefas logísticas, com a gestão da informação e o monitoramento de operações, acompanhando o funcionamento de diversas áreas de uma empresa. Portanto, em todas as atividades corporativas há um processo logístico que envolve, entre outros pontos, a compra e a entrada de materiais, a logística ambiental, a gestão por processos, o armazenamento, o transporte e a distribuição de produtos.

Segundo o administrador Rudienir Fialho (foto acima), especialista em inteligência logística, a logística é uma variável estratégica de competitividade. “As metas da logística são disponibilizar o produto certo, na quantidade adequada, no local determinado, no momento combinado, no nível de serviço exigido pelo cliente e com um preço justo”, explica.

Para ele, o mercado de trabalho na área é bem vasto, com possibilidades de atuação em diferentes tipos de organização. “O profissional poderá atuar de forma generalista dentro de uma empresa, uma indústria, um supermercado, uma loja de departamentos ou em partes da cadeia de suprimentos, de forma mais especializada”, explica Rudienir.

Habilidades

Rudienir Fialho sugere cinco habilidades principais para atuar na área, como o poder de adaptação e a comunicação (ver abaixo), além de enfatizar que é importante manter-se sempre atualizado, por meio de cursos e eventos. Entre os desafios enfrentados pelo profissional de logística está o de tornar a área um diferencial estratégico competitivo. “Muitas empresas são reconhecidas pela sua eficiência nas operações, na rapidez da entrega, na eficiência da informação, na qualidade da entrega do produto ou no relacionamento com o cliente”, relata o especialista.

Cinco habilidades do profissional de logística

» Visão Holística

Entender, compreender e agir com visão do todo de uma organização. Perceber que a logística é parte de um organismo vivo e todas as áreas estão interligadas.

» Pensamento Digital

Pode ser chamado também de inovação. É estar atento ao mercado e em tudo o que há de atualização em tecnologia, processos e novas estruturas. Inovar é adequar novas práticas e tecnologias diferentes da realidade vivida pela empresa.

» Poder de adaptação

Ser resiliente, estar preparado para urgências e emergências. Entender o poder do planejamento para minimizar dificuldades na execução das atividades.

» Comunicação

Capacidade de se integrar com todas as áreas internas e externas da empresa, como clientes e fornecedores. Fazer a informação ser utilizada para tomada de decisões mais assertivas.

» Solução de problemas

Cabe a esse profissional minimizar os impactos e buscar soluções que melhorem os processos, evitem recorrência, custos desnecessários e insatisfação dos clientes.