Desafio jovem

Definir a vocação, traçar metas para a vida profissional, conseguir o primeiro emprego e investir na qualificação pessoal: pelo menos um desses desafios todo jovem enfrenta, ou já enfrentou, em relação ao mercado de trabalho. Isso é uma realidade para um grande público no Brasil, onde a faixa da população entre 15 e 29 anos soma 50,4 milhões de pessoas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contemplar esse contingente com oportunidades é um dos grandes desafios da economia na atualidade, tanto para os órgãos públicos quanto para o setor privado.

A situação fica mais delicada quando se constata que, do total de jovens brasileiros, cerca de 11 milhões não estudam nem trabalham (IBGE, 2017). Diante desse quadro, como promover a qualificação dos futuros trabalhadores? De que forma motivá-los para buscarem as vagas disponíveis? O que é preciso fazer para orientá-los na inserção profissional?

Em primeiro lugar, a conscientização individual é um ponto-chave, pois leva o indivíduo a perceber que é preciso estar atento às oportunidades que o mercado oferece. Além disso, o jovem deve procurar meios de se aproximar da realidade das empresas – por exemplo, participar de palestras e eventos corporativos, como também ingressar em grupos e redes sociais de sua área de interesse.

Com o objetivo de oferecer um instrumento de educação e formação profissional para o público jovem, apontando caminhos para a qualificação e as oportunidades no mercado de trabalho, o Diário do Nordeste publica uma nova edição da série Partiu Mercado 2019. Trata-se de uma importante ferramenta de colocação, qualificação e reinserção profissional. A série terá oito fascículos semanais, circulando todas as quintas-feiras, até o dia 14 de novembro.

Cuidadosamente elaborados, os cadernos vão abordar vários temas, trazendo a palavra de especialistas, a posição de instituições públicas e os setores que têm mais potencial para ofertar vagas de emprego.

Neste primeiro caderno, trazemos um panorama de orientações básicas para quem está na busca pela entrada no mercado. O que é orientação profissional? Por que você deve procurá-la? Você sabe elaborar um bom currículo? Saiba que ele pode fazer a diferença no momento da sua seleção de emprego.

Para quem pensa que trabalhar e estudar não é uma alternativa possível, mostramos exemplos de que isso é plenamente viável e pode trazer bons resultados para o seu futuro.

Veja, ainda, dicas valiosas de especialistas a respeito do estágio e do cargo de trainee, e de como o jovem pode aproveitar bem essas oportunidades em sua carreira.

Boa leitura e mãos à obra!