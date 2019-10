Currículo reforçado

Já pensou em conhecer outras culturas, valorizar seu currículo e conquistar dois diplomas ao mesmo tempo? Isso é possível com a dupla titulação ou "double degree ", que se refere à possibilidade de obter dois diplomas no período de um único curso, um por uma instituição brasileira e outro por uma instituição estrangeira. Tal programa é oferecido por muitas universidades do país e se aplica tanto à graduação quanto à pós-graduação.

Na Universidade de Fortaleza (Unifor), para os alunos de graduação e pós-graduação participarem desse programa é necessário passar por um processo seletivo, explica o professor Josimar Costa (foto abaixo), Coordenador do curso de Administração da Unifor. “De modo geral, o candidato deve se enquadrar em uma faixa de disciplinas cursadas (número mínimo e máximo); possuir média global de notas definida em edital; ter proficiência na língua estrangeira do país de destino ou na língua inglesa; além da análise curricular, entrevistas e provas, comuns nesses concursos”, detalha.

Os alunos aprovados na seleção estudarão um ou dois anos na universidade estrangeira cursando disciplinas estabelecidas pelo convênio. Após o retorno, essas disciplinas serão incorporadas ao currículo do aluno para compor a carga horária da formação.

Habilidades

É comum que as pessoas confundam a dupla titulação com um intercâmbio, já que nas duas situações os estudantes passam um período fora do país de origem. O que diferencia as duas modalidades, de acordo com Josimar, é a integração dos currículos, critério que permite ao aluno receber os dois diplomas. “Além do que o título internacional é nativo e não necessita de reconhecimento posterior no outro país”, esclarece o professor da Unifor.

Para Josimar Costa, o programa de dupla titulação possibilita ao estudante o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, autonomia, resiliência, relacionamento multicultural e demais talentos procurados pelas grandes empresas. “Atualmente, o mercado busca pessoas que inovem, que usem a criatividade para resolver problemas. A capacidade de 'pensar fora da caixa' está diretamente ligada ao repertório do indivíduo adquirido por experiências múltiplas”, orienta.

Para Arícia Castelo, Mestre em Administração pela Unifor e em Artes pela Deggendorf Institute of Technology, da Alemanha, o programa de dupla titulação propiciou muitos aprendizados. “Foi uma experiência de amadurecimento, aprendizado de uma nova cultura, aperfeiçoamento da língua estrangeira e que possibilitou a criação de laços de amizade”, conta. Essa experiência também foi determinante para que Arícia seguisse na carreira acadêmica: hoje ela cursa doutorado na Unifor e na Universidade Técnica de Berlim. “A dupla titulação com certeza foi um diferencial para que eu seguisse na área da educação, fundamental para a minha carreira profissional”, finaliza.