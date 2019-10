Cidadãos do mundo

Conhecer novas culturas, desenvolver autonomia, aprender um idioma estrangeiro e melhorar o currículo são alguns dos benefícios de vivenciar uma experiência de estudo e de trabalho no exterior. A procura por intercâmbios tem aumentado nos últimos anos e muitas são as possibilidades de tornar esse desejo realidade.

Victor Freire, Diretor da agência de intercâmbio World Study, destaca que uma das maiores vantagens de se passar uma temporada no exterior é imergir culturalmente e vivenciar diversas situações desafiadoras. “É um mergulho na cultura local, porque faz com que a pessoa viva a rotina dos moradores de perto, sem falar que a experiência é ótima para o currículo”, comenta.

Uma das maiores preocupações de quem pensa em fazer um intercâmbio é o custo financeiro que isso demanda. Segundo Victor, existem programas que permitem estudar e trabalhar ao mesmo tempo. “É possível unir estudo a um trabalho remunerado, assim o jovem consegue ter dinheiro para ajudar nos gastos do próprio intercâmbio e isso faz com que o idioma escolhido seja rapidamente desenvolvido”, explica.

Fazer um intercâmbio era o sonho de Iago Almeida (foto acima), estudante de Engenharia. O jovem está na Austrália cursando Gestão de Projetos e Sustentabilidade e trabalhando como delivery driver, uma espécie de entregador de encomendas, e com performances em um parque de diversões. “Tinha o sonho de fazer um intercâmbio antes de finalizar meu curso e iniciar a vida profissional. Decidi tirar esse tempo para aprimorar meu inglês e melhorar meu currículo”, conta.

Para Iago, essa está sendo uma experiência de autoconhecimento. “Cada dia aprendo mais sobre a vida e me conheço mais, a cada nova dificuldade e conquista. O que tenho vivido aqui vem me ensinando a buscar os meus sonhos e projetos, que vão me ajudar no meu futuro profissional”, relata Iago.

Aprendizado

Girlandy Gois (foto acima), auditora financeira, está estudando inglês nos Estados Unidos com o objetivo de fazer um doutorado. “Meu objetivo é obter fluência em uma nova língua para me destacar no mercado com um título de doutorado em uma faculdade conceituada no exterior”, explica. Entre os aprendizados com essa experiência, Girlandy destaca o contato com pessoas de outras culturas. “É muito positivo lidar com pessoas de diversas nacionalidades, línguas e culturas”, relata.

Além das vantagens, há as dificuldades e os desafios de se morar em outro país. Tanto para Iago quanto para Girlandy, a maior dificuldade é a barreira linguística. “Tive dificuldades quanto ao meu inglês, alguns empregos requeriam certo nível, até mesmo para comunicação entre a equipe”, conta Iago.

Girlandy também destaca a dificuldade de lidar com a diferença no ensino de idiomas. “A principal dificuldade é a língua. A metodologia também é um pouco diferente, pois temos testes e provas semanais e a cada bimestre há um teste final que abrange tudo o que foi aprendido”, explica.

Como fazer

O primeiro passo para planejar um intercâmbio é buscar informações sobre os programas e destinos, de acordo com as expectativas e os objetivos do estudante ou do profissional. Depois disso, é preciso tratar das questões burocráticas, como preparar documentos para a candidatura em um curso no exterior e retirar o visto de estudante. Victor Freire indica que o estudante deve procurar uma agência de intercâmbio com pelo menos oito meses de antecedência. “Esse tempo é bom para organizar tudo e para que possamos orientar o aluno na questão de visto, documentos, regras de cada programa etc.”, explica.

O Diretor da World Study observa que o programa Study and Work tem sete alternativas de destinos: Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Canadá, Emirados Árabes, Malta e África do Sul.

De acordo com ele, os valores para realizar um intercâmbio variam, mas podem partir de R$ 14.000, com um programa de oito meses para a Irlanda, por exemplo.

Para ajudar os estudantes a escolher um destino para vivenciar a experiência do intercâmbio, Victor indica alguns dos destinos mais procurados e com os melhores programas para estudar e trabalhar. Veja no quadro acima os detalhes.