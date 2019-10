Busca bem orientada

Existe a carreira certa para cada pessoa? Há ferramentas que ajudam a descobrir o ramo que vai trazer mais realização? É possível traçar objetivos profissionais a serem alcançados a curto, médio e longo prazos? Os especialistas em orientação profissional garantem que a resposta é "sim" para todas essas perguntas, e o melhor é que tudo isso também está acessível para os jovens que estão ingressando ou buscando entrar no mercado de trabalho.

Uma das maneiras de realizar essa busca é por meio do plano de carreira, que nada mais é do que fazer uma avaliação pessoal, definir objetivos e traçar maneiras de se chegar até eles. Independentemente da sua área de atuação, esse plano é fundamental para quem busca uma carreira sólida e almeja o sucesso. Planejamento, foco e dedicação também são elementos que compõem essa ferramenta, sempre em alta no mercado de trabalho.

Por sinal, o que também sempre está bem cotado no mercado é o profissional que decide fazer um MBA – sigla para Master in Business Administration, que significa Mestre em Administração de Negócios, em português. Para alguns, esse pode parecer um objetivo muito distante, mas é importante saber que diferenciais essa qualificação vai trazer para a sua carreira e, se for de seu interesse, preparar-se desde já para conquistá-la. É importante saber que, qualquer que seja a especialidade escolhida, o MBA impulsiona as chances no mercado de trabalho, pois as empresas estão requisitando colaboradores especializados e gabaritados para seus cargos. Esse tipo de curso ajuda a construir um profissional apto à tomada eficiente de decisões, visto que ensina a detectar problemas e a elaborar soluções criativas.

Esses e outros temas estão presentes neste terceiro caderno da série Partiu Mercado 2019. Conheça a palavra de especialistas sobre a importância do plano de carreira, que ajuda o profissional a perceber seu momento atual, seus pontos fracos e fortes, o que precisa ser aprimorado e as aptidões que podem colaborar para conseguir suas metas.

Veja mais detalhes sobre os diferenciais no currículo trazidos por um MBA. Saiba como e onde fazer um curso desses. Conheça, ainda, os relatos de quem decidiu estudar no exterior. Que vantagens essa experiência pode trazer? Como se preparar para realizar esse objetivo? Entenda também como é a atuação dos head hunters e a importância desse profissional para as empresas e o mercado de trabalho.

Boa leitura e mãos à obra!