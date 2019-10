Atuação desafiadora

Um profissional polivalente, que pode atuar em diferentes áreas, cabendo-lhe decisões estratégicas, táticas e operacionais em uma companhia. Esse é o campo de trabalho para quem pretende se dedicar ao ramo de Administração de Empresas. Trata-se de uma das formações que, na atualidade, mais abrem possibilidades de atuação para quem busca crescimento profissional, pois a carreira potencializa diversas características: comporta os organizados, os curiosos, os apaixonados por pessoas, por números e por logística. Todos esses perfis podem gerenciar áreas, como Recursos Humanos, Marketing, Contabilidade, Produção e Serviços.

Com isso, é fácil perceber que o mercado de trabalho para o administrador é sempre dinâmico: nos momentos de alta da economia, com o mercado aquecido e a produção a pleno vapor, as oportunidades naturalmente se ampliam; já na fase de queda, o profissional ganha importância para otimizar custos, racionalizar investimentos e aumentar a produtividade. Considerando que o Brasil possui cerca de 21,5 milhões de empresas em funcionamento (dados de abril de 2018 da pesquisa Mapa das Empresas Brasileiras, divulgada pela BigData Corp), incluindo públicas, privadas, nacionais e multinacionais, ligadas ao setor de comércio, à indústria ou aos serviços, percebe-se que há uma vasta necessidade de mão de obra.

No entanto, esse universo de alternativas exige um profissional altamente capacitado e antenado com as tendências e os movimentos do mercado local, nacional e global. A capacidade de planejar, analisar, antever cenários, desenvolver estratégias e gerir recursos com sabedoria é fundamental para o profissional que pretende fazer sucesso nesse ramo.

No sexto caderno da série Partiu Mercado, traçamos um perfil da atuação do profissional de Administração de Empresas e algumas das principais áreas a ele relacionadas. Veja quais são as habilidades e os conhecimentos necessários para atuar nesse segmento. O que fazem os profissionais que trabalham com isso e as perspectivas para esse mercado.

Entenda quais são os desafios para os profissionais que lidam com Gestão de Recursos Humanos e Logística, setores vitais para a sobrevivência de empresas de qualquer porte e ramo de atuação. Consultor de empresas: quais as vantagens e as possibilidades de atuação para quem decide se tornar um profissional como esse?

Boa leitura e mãos à obra!