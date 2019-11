Atuação abrangente

Ter um profissional de marketing em uma instituição, de qualquer área, é fundamental para que ela alcance seus objetivos. Esse profissional pode atuar em diversas frentes, desde o planejamento de ações até o relacionamento com clientes. Engana-se quem pensa que a formação desse funcionário fica restrita às áreas de Publicidade e Propaganda ou Design. Segundo Chateaubriand Arrais (foto abaixo), Mestre em Marketing e Diretor da agência Tatics, é comum associar o marketing a essas áreas, mas a atuação do profissional é mais abrangente. “O profissional de marketing até se envolve e se ocupa de todas essas questões e ferramentas, mas sua atuação é bem mais ampla e deve ter como foco o consumidor e suas necessidades, fazendo estudos de mercado e elaborando estratégias de comunicação”, explica.

A área de marketing não trata apenas de vender produtos, pois abrange um conjunto de conhecimentos, conceitos, estratégias e metodologias que buscam não apenas o lucro, mas o engajamento de uma marca, seu fortalecimento e, sobretudo, conhecimento sobre o perfil dos consumidores aos quais se destinam determinado produto e serviço.

Consumo

Segundo Nayane Monteiro (foto acima), Coordenadora do MBA em Marketing Digital e Gestão de Mídias Sociais da Universidade de Fortaleza (Unifor), um bom profissional precisa entender que tudo se trata de pessoas e como elas consomem e se comportam. “Em um mundo onde a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade estão presentes em todas as instâncias, a forma como as pessoas consomem e se comportam muda de forma exponencial. Tais mudanças reverberam na economia, tecnologia, sociologia, antropologia e psicologia, ou seja, tudo com que o marketing tem que lidar”, relata.

Para atuar nessa área, é preciso lidar com as constantes mudanças do mercado. Entre os desafios enfrentados pelos profissionais de marketing, Nayane destaca o domínio da tecnologia, o aprofundamento do conhecimento em meios digitais e o uso do big data. Já Chateaubriand Arrais evidencia que o maior desafio está ligado à postura ética. “Equacionar a busca por resultados sem ultrapassar os limites da ética, respeitando os valores médios presumidos da sociedade”, destaca.

Habilidades

Ao profissional de marketing são exigidas habilidades e competências que se atualizam com mercado e com os novos conhecimentos. Para Nayane Monteiro, é necessária uma visão holística, estratégica e integradora do negócio. Além disso, a docente destaca a importância de ter conhecimento de tecnologia e de meios digitais, além de criatividade, curiosidade, resolução de problemas, empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, objetividade e liderança.

Os especialistas também ressaltam a importância de uma área de conhecimento que tem contribuído muito para analisar o comportamento do consumidor: a neurociência. “Muito já se fala em neuromarketing, que se utiliza das ferramentas da medicina e da biologia para o aprofundamento dos estudos de mercado, do seu consumidor e suas necessidades”, destaca Chateaubriand.

Como se trata de área dinâmica, outras habilidades e descobertas tendem a surgir. Mas o que já é possível perceber é que o profissional de marketing do futuro precisa ser cada vez mais multifacetado. Os especialistas também explicam que quem estiver maior facilidade de aprendizado e adaptação às novas tecnologias estará mais capacitado para ter sucesso na área.

Especialidades

Entre as especialidades da área, o conhecimento de marketing digital tem sido muito procurado por empresas, por apresentar um diferencial em relação ao chamado “marketing tradicional”. Para Chateaubriand, o marketing digital é diferente do chamado marketing tradicional em diversos pontos. O marketing digital apresenta pontos positivos em relação à segmentação, alcance, rapidez, mensuração, ajuste, poder de viralização e menor custo. “No entanto, ambos têm benefícios, particularidades e limitações. Cabe ao profissional de marketing analisar a estratégia e definir os canais a serem utilizados na busca pelos melhores resultados”, explica.

Para quem não é da área

Que o marketing é uma área fundamental para muitas áreas não há dúvida. Percebendo isso, Dyana Colares, publicitária com MBA em marketing digital, desenvolveu um projeto voltado para empresários e profissionais autônomos, como psicólogos e personais que têm dificuldades de atrair novos clientes e de se posicionar melhor no mercado.

A publicitária criou um perfil no Instagram chamado “Não sou do marketing” (@naosoudomarketing) voltado para a difusão de informações sobre a área. “É um espaço focado em trazer estratégias online, úteis e aplicáveis para ajudar no marketing online do negócio ou serviço, ajudando a conseguir mais espaço no mercado e atrair novas pessoas interessadas no que o profissional tem a oferecer”, explica.

De acordo com Dyana, a intenção do perfil é explorar tudo o que envolve o mundo do marketing online, pensando no profissional iniciante e indicando passo a passo de ações. “Eu queria criar um projeto que falasse de Marketing de uma forma mais leve, sem essa vibe de gurus, termos e fórmulas prontas. Queria algo prático e sem enrolação, para o meu público se sentir o mais acolhido possível”, finaliza.