Ampla atuação

Muitos prof issionais estão buscando expandir suas áreas de conhecimento para alavancar o currículo e atingir melhores posições no mercado de trabalho. Uma das formas de conquistar tal feito é fazer um curso de especialização. Dentre as opções, está o MBA, que vem do inglês Master Business Administration, uma especialização do tipo lato sensu muito procurada por profissionais que atuam nas áreas de gestão em geral e buscam uma visão mais aprofundada do mundo corporativo.

De acordo com a professora Beatriz Rosa (foto abaixo), Gestora Educacional da Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor), essa modalidade de pós-graduação é indicada tanto para profissionais recém-graduados que desejam se aperfeiçoar em uma determinada área e ingressar no mercado de trabalho, quanto para profissionais mais experientes que desejam se manter atualizados ou que querem realizar uma transição para outra área.

Vantagens

Ter uma especialização como o MBA no currículo pode proporcionar muitas vantagens, como o desenvolvimento de habilidades e competências profissionais necessárias no contexto profissional atual, destaca a professora. De acordo com Beatriz Rosa, a sociedade hoje passa por complexas transformações tecnológicas que alteram as relações sociais, os padrões de consumo, de produção e de emprego. Desse modo, a pós-graduação se apresenta como uma possibilidade para o profissional estar preparado para tais mudanças e ter uma postura proativa frente aos desafios. Além disso, a pós-graduação é uma oportunidade de “aprimorar a capacitação técnica específica, os currículos profissionais e gerar novas oportunidades de trabalho e networking”, explica.

Davi Ponte, empreendedor e gestor comercial, terminou a graduação em Administração com o desejo de abrir o próprio negócio, mas sentiu que o conhecimento adquirido não era suficiente. “Ao terminar a faculdade, tentei empreender, mas 'quebrei', pois ainda faltava a visão prática dos negócios que a graduação não proporciona”, conta.

Horizontes

Para buscar mais conhecimento prático e alcançar o desejo de empreender, Davi fez o MBA em Gestão Empresarial. “O MBA é uma excelente plataforma de networking, o curso proporciona contato com pessoas que já atuam no mercado, gerindo ou empreendendo de verdade, o que nos faz conhecer, democraticamente, o verdadeiro mundo dos negócios nos mais diversos segmentos”, explica.

De acordo com Davi Ponte, o MBA transformou suas práticas profissionais, abriu os horizontes em relação aos aprendizados voltados para a gestão de empresas e potencializou seu currículo. “Ter o MBA no currículo me possibilitou o acesso a mais oportunidades no mercado. Optei por vivenciar vários negócios, em diversos segmentos, construindo uma carreira baseada na execução do conhecimento adquirido”, conta.

Para o empreendedor, o MBA foi um divisor de águas porque o incentivou a não parar de se atualizar. “Esta foi a maior lição do MBA: o aprendizado não se conclui com a graduação, mas se reinicia ali, agora em um nível mias elevado”, finaliza Davi Pontes.

Onde fazer

Para escolher um curso de especialização, o profissional deve observar qual deles está mais diretamente voltado para a área que ele deseja atuar. Para ingressar em uma pós-graduação, o requisito básico é ter concluído um curso de Ensino Superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Os cursos de especialização ou MBA têm em média 18 e 20 meses e podem ser cursados na modalidade presencial ou a distância.

No entanto, cada instituição possui seu próprio processo de seleção, explica a professora Beatriz Rosa. “O que tem sido comum nesse tipo de seleção é uma entrevista com os candidatos e análise do currículo”, salienta Beatriz Rosa. Na Universidade de Fortaleza são ofertados mais de 90 cursos de especialização e MBA divididos em quatro grandes áreas: Artes e Design, Comunicação e Gestão, Direito e Saúde. Entre as muitas opções, vale destacar a especialização em Escrita e Criação, o MBA de Gestão Empresarial, a especialização de Direito Internacional e a de Gestão Hospitalar. Os interessados podem ter maisinformações e fazer a inscrição por meio do site da instituição.

Outros locais

No Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), são ofertados diversos cursos de especialização e MBA divididos nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Educação, Engenharia, Psicologia e em Sistemas de Informação. Entre as opções, vale destacar os cursos de MBA em Gestão e Liderança Avançada de Pessoas e a especialização em Educação Bilíngue e Bilinguismo.

Na Unifametro, os profissionais podem encontrar mais de 40 opções de cursos de especialização divididos em seis áreas: Direito, Saúde, Estética, Gestão e Negócios, Tecnologia, Educação e Gastronomia. Os cursos de Gestão de Negócios, Dermoestética, Patisserie e Boulangerie, Saúde Coletiva e Tecnologia de Banco de Dados e BI são algumas das opções.

Na Unichristus, os cursos de especialização e MBA estão divididos nas áreas de Saúde, Tecnologia, Direito e Gestão. São mais de 80 cursos ofertados aos profissionais, dentre eles, os cursos de Neuropsicodiagnóstico, MBA em Marketing, Especialização em Segurança da Informação e o curso de Direito e Tecnologia. Os interessados podem acessar os sites das instituições (ver quadro acima) e obter mais informações sobre as opções de cursos e como realizar a inscrição.