Projeto oferece cursos de capacitação para ajudar na prevenção às drogas

O Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Ceará, lançou, nesta segunda-feira (21), no Teatro São José, o projeto Movimento Vidas, que oferece capacitação a agentes comunitários e multiplicadores - professores, educadores, estudantes e demais interessados - para realizarem trabalhos de prevenção às drogas em escolas e comunidades da Capital.

O evento contou com a participação do prefeito Roberto Cláudio (PDT), do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto (PDT), e do gerente de comercialização do Sistema Verdes Mares, Rafael Rodrigues.

O projeto oferece cursos de capacitação a distância, certificados pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), de 40h/aula. Além disso, promoverá ações sociais e culturais, semanalmente, nos bairros da Cidade, com oficinas de grafite, de DJ, artes plásticas e rodas de conversa. Já no próximo sábado (26), atividades serão realizadas no Polo de Lazer do Conjunto Esperança.

O lançamento do Movimento Vidas contou com palestras do reitor da Uece, Jackson Sampaio, e do poeta Bráulio Bessa. Jackson falou sobre o consumo problemático de drogas, ajudando os multiplicadores do Movimento a entenderem como uma pessoa pode se tornar um dependente químico. Já Bráulio destacou como o seu trabalho tem ajudado a transformar a vida de jovens da perferia por meio da poesia.

Inscrições

As inscrições para os cursos de capacitação do Movimento Vidas estão abertas no site do Diário do Nordeste.