"Movimento Vidas" recebe Dunga em bate-papo no bairro Conjunto Esperança

Crianças e adolescentes do bairro Conjunto Esperança receberam, na manhã deste sábado (26), a presença do ex-técnico da Seleção Brasileira Dunga. O "Movimento Vidas" tem o objetivo de apresentar histórias de vidas vencedoras que possam inspirar novos caminhos para a juventude, sem passar pelo uso do uso de álcool e outras drogas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com realização do Sistema Verdes Mares.

"Temos que preparar esse juventude para ficar na escola. Saber ouvir pai e mãe. A juventude está se perdendo muito com a internet. O básico, como 'bom dia', está sendo esquecido. Os jovens tem que entender a importância de pessoas como o professor e a família. Essa ação dos poderes legislativos criam esse ambiente favorável para oportunidades. Muitas ações são voltados apenas para um nicho. Aqui, pais e filhos participam de forma igual", destacou Dunga.

Durante toda a manhã, o evento ofereceu uma série de serviços à população, como corte de cabelo, emissão passe livre do idoso e atendimento médico. A cada encontro, os jovens também terão a oportunidade de apresentar os resultados das oficinas promovidas ao longo de toda a semana nos locais selecionados pelo projeto.

O evento contou com uma arena, onde aconteceu uma roda de conversa, sob o comando do apresentador Dan Viana do "Se Liga" da TV Verdes Mares. No local, convidados especiais compartilharam trajetórias bem-sucedidas em áreas como educação, esporte, cultura e empreendedorismo.

O presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique, explicou que o projeto foi criado para ofertar novas oportunidades aos jovens. "Esse projeto nasceu com o objetivo de aproximar os poderes legislaticos da população. O que fazer para vereadores e deputados estarem mais perto do povo? Essa ação responde isso. A ideia é que os jovens possam conhecer caminhos longe das drogas licitas e ilicitas", explicou o gestor municipal.

Ao todo, serão cinco encontros realizados em diferentes bairros de Fortaleza até o fim deste ano. Realizado aos sábados, o evento encerra as ações de mobilização promovidas pelo projeto a partir de rodas de conversa e oficinas de DJ e grafitagem, realizadas em escolas, igrejas e equipamentos públicos com foco na prevenção ao uso de drogas.

O Movimento Vidas foi lançado no último dia 21 de outubro, durante o Seminário de Formação de Multiplicadores, realizado no Teatro São José. O lançamento contou com palestras de Jackson Sampaio, professor titular em Saúde Pública e reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), e do poeta Bráulio Bessa. Além das ações nos bairros da Capital, o projeto prevê ainda um curso de capacitação na modalidade de Ensino a Distancia (EAD) voltado para formação de agentes sociais e multiplicadores, com inscrições gratuitas pelo site: www.diariodonordeste.com.br/movimentovidas