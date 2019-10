Movimento Vidas realiza seminário com Jackson Sampaio e Bráulio Bessa; inscreva-se

O Sistema Verdes Mares realiza o Movimento Vidas, um projeto que tem como objetivo esclarecer sobre os prejuízos relacionados ao uso abusivo do álcool e o perigo de outras drogas, investindo na informação em escolas públicas com palestras e por meio de oportunidades de diálogo com os estudantes, público-alvo desta grande iniciativa.

O Movimento Vidas é uma realização do Sistema Verdes Mares com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio da Câmara Municipal de Fortaleza.

Para iniciar as atividades do Movimento Vidas, será realizado nesta segunda-feira, 21/10, seminário de formação no Teatro São José, em Fortaleza, com palestra do reitor da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Jackson Sampaio, que falará para professores, pais, alunos e lideranças de diversas áreas da capital envolvidos no projeto, com intuito de promover a orientação, prevenção e conscientização contra o uso abusivo de drogas.

. Inscrições abertas: preencha o formulário para participar

Nesta palestra será dado início à formação dos 250 facilitadores do projeto.

O treinamento terá a duração de uma hora e o restante desse conteúdo será dado através da plataforma EAD (Ensino à Distância) com 40h/aula. Ao final das 40h/aula, esses facilitadores receberão um certificado de participação do curso. A programação do seminário de formação será encerrada com apresentação do poeta de cordel Bráulio Bessa.

A proposta é que após o seminário, esses facilitadores possam impactar outras pessoas em eventos menores que serão realizados semanalmente em bairros de Fortaleza (datas e locais a ser definido). As atividades do Movimento Vidas acontecerão durante os meses de outubro a dezembro de 2019.