Movimento Vidas encerra atividades de 2019 com mais de 36 mil jovens atendidos

Mais de 36 mil jovens foram alcançados pelo projeto Helene Santos/Sistema Verdes Mares

O projeto Movimento Vidas encerrou, na manhã deste sábado (14), as atividades de 2019 com um Dia D no Polo de Lazer da Lagoa do Opaia, no bairro Vila União, em Fortaleza. Neste ano, mais de 570 jovens participaram de oficinas de DJ e grafitagem, nos cinco bairros contemplados. Mais de 36 mil jovens foram sensibilizados nos cinco bairros, segundo a organização do projeto. Além disso, mais de 2 mil pessoas receberam prestação de serviços.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza Antônio Henrique destacou a importância da participação dos jovens no projeto. Principalmente, conscientizá-los para que fiquem longe das drogas.

“É muito importante mostrar para os nossos jovens como ter uma vida saudável, a importância de viver uma vida sem drogas, sem entrar em um caminho que talvez não tenha volta que é o caminho das drogas. Então, este é o trabalho que está acontecendo dentro das escolas, com essa nossa equipe, orientando e convidando para os jovens estar conosco neste encerramento em cada bairro”.

A estudante Jenifer Monteiro, de 18 anos, mora no bairro e faz parte do Ministério de Artes da Comunidade Católica Vinde a Mim. Ela e outras amigas participaram de um evento de dança neste sábado. “Estamos planejando uma apresentação de balé ou dança estilo hip hop. Nosso grupo contempla dez pessoas”, disse.

A moradora do Vila União Francitônia Moraes, 42 anos, aproveitou o Dia D para conferir como anda a saúde. É a primeira vez que ela participa do projeto. “Vim verificar minha pressão já que eu tenho pressão alta, hipertensão. Então, estou aqui para dar uma olhada para ver com ela está”.

O Dia D da ação deste sábado contou com a presença do ex-jogador de futsal Manoel Tobias. O atleta, que é bicampeão mundial e foi eleito três vezes pela Fifa como o melhor jogador de futsal do mundo, compartilhou sua história de vida com os jovens da região.

Sobre o movimento

O objetivo do Movimento Vidas é apresentar trajetórias bem-sucedidas na luta contra o uso abusivo de álcool e drogas, que sirvam de inspiração para crianças e adolescentes. A iniciativa é uma parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com realização do Sistema Verdes Mares. Ao longo da semana, os mobilizadores realizam oficinas de DJ e grafitagem em escolas, igrejas e equipamentos públicos da região selecionada, para discutir com a juventude caminhos alternativos de vida. A cada sábado, ocorre um dia D para fechar as atividades da semana.

Desde outubro de 2019, as mobilizações já foram realizadas no Conjunto Esperança, no Bairro Ellery, na Aerolândia e no Planalto Pici, contando com a participação de nomes como o técnico Dunga, ex-Seleção Brasileira, os vocalistas da Banda A Loba, o compositor de forró Jota Reis, que escreveu sucessos para Wesley Safadão, o jornalista Almir Gadelha e o empreendedor digital Diego Jovino, da página Fortaleza Ordinária.

Além das ações nos bairros, direcionadas aos jovens, o Movimento Vidas oferta ainda serviços para a comunidade e conta também com um curso de capacitação na modalidade de Ensino a Distância (EAD) de 40 horas/aula, voltado para formação de agentes sociais e outros multiplicadores, com inscrições gratuitas pelo site diariodonordeste.com.br/movimentovidas.

Serviços para a população: