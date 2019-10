Movimento Vidas dá início às ações de mobilização

O Sistema Verdes Mares realiza o Movimento Vidas, um projeto que tem como intuito a prevenção ao uso de álcool e de outras drogas, investindo na informação e formação de multiplicadores na conscientização sobre esta problemática que afeta a nossa sociedade, provocando uma reflexão em todos, sobretudo nos jovens.

Uma das ações de mobilização do Movimento Vidas é a realização de oficinas em instituições públicas, igrejas e em organizações socais de Fortaleza e do Dia D, evento de culminância dessas oficinas que acontecerão nas manhãs dos sábados em polos de lazer ou praças dos bairros onde sediarão essas oficinas.

As oficinas desta semana tiveram início nesta quarta-feira (23), e acontecem até sexta-feira (25). Já o Dia D, será no sábado, 26/10, das 9h ao meio-dia, no Polo de Lazer do Conjunto Esperança



Confira os horários e locais das oficinas desta semana no Conjunto Esperança:

Oficina de grafite - 23/out – 13h30 - EM José Ayrton Teixeira (R. Alfredo Mamede, 670)

Oficina de grafite - 24/out – 07h30 - EM Marieta Guedes Martins (Rua Cônego de Castro, 4701)

Oficina de grafite - 24/out -13h30 - EEFM Adalgisa Bonfim Soares (Av. Penetração Oeste, 150)

Oficina de DJ - 25/out - 7h30 - Igreja Congregacional Kaiorós Rua K, 162 (Jardim Fluminense II)

Oficina de DJ - 25/out - 13h30 - EEMTI Deputado Irapuan Cavalcante Pinheiro (Av. E, 305)

Dia D – sábado - 26/10 - das 9 às 12h

Local: Polo de Lazer do Conjunto Esperança

Rua: Av. Contorno Norte, 981 - Conj. Esperança

O Movimento Vidas é uma inciativa conjunta da Câmara Municipal de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Lançado dia 21, no Teatro São José, o Movimento Vidas tem também como objetivo formar mobilizadores e criar uma consciência sobre o tema, além de ouvir sugestões de como o legislativo pode contribuir com a mudança desta realidade.

Além disso, o Movimento Vidas está capacitando membros da sociedade civil organizada, tais como professores, conselheiros tutelares, agentes de saúde, líderes comunitários, membros de instituições religiosas, entre outros, na abordagem do tema por um curso de formação de Educação a Distância (EAD), certificado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).