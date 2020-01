Mitos e verdades

Musculação ajuda a melhorar a postura. VERDADE

“Além de melhorar a postura com o fortalecimento dos músculos, ajuda no alinhamento da coluna, promovendo uma vida mais saudável”, comenta Elisandra Santos.

Musculação é contraindicada em caso de câncer. MITO

A atividade vai ajudar, pois alivia os sintomas do tratamento, assim como as náuseas pós-quimioterapia. Melhora a disposição e a qualidade de vida do paciente e reduz até mesmo o cansaço, entre outros benefícios. A musculação é uma forte aliada para a recuperação dessa doença.

Não adianta começar musculação depois dos 40 anos. MITO

“Conforme o biotipo de cada indivíduo, ele vai entrar em uma desaceleração do metabolismo na qual terá mais facilidade de ganhar massa gorda e de perder massa magra. A musculação vai garantir que esse processo demore a chegar e trará uma preparação para a melhor idade com mais saúde”, pontua Elias Gaspar.

Musculação previne lesões. VERDADE

Não só previne lesões como reabilita, deixando os músculos mais fortes e resistentes para suportar um maior impacto nas articulações e nos músculos esqueléticos, preparando o aluno para um esporte ou para ter mais qualidade de vida. Também alivia sintomas de outras doenças, como hipertensão e fibromialgia.

Quem pratica apenas musculação tem maior risco de ter doenças cardiovasculares. MITO

É o contrário. A musculação é conhecida por ser a atividade física que mais aumenta a força e a massa muscular, contribuindo para reduzir vários fatores de risco à saúde cardiovascular, deixando o coração mais resistente e menos propenso a sofrer com a sobrecarga dos esforços físicos do cotidiano.

Para ficar forte tem que usar produtos caros, suplementos, whey protein e afins. MITO

“Suplementos alimentares são indicados para atletas de alto rendimento. Um praticante de exercícios físicos que treina 1h por dia obterá grandes resultados apenas com uma alimentação adequada e um bom descanso”, aponta Elias Gaspar.

Musculação é indicada para controlar e prevenir o diabetes. VERDADE

Ela tanto é eficaz na prevenção como no tratamento do diabetes, pois o praticante de musculação melhora os níveis de açúcar no sangue, diminui a resistência à insulina e aumenta a massa muscular. A atividade é capaz de diminuir a glicose da corrente sanguínea, contribuindo para o controle do peso corporal.

Praticar musculação deixa a pessoa feliz. VERDADE

Quando fazemos exercícios, seja musculação, seja outra atividade, é liberado no cérebro um hormônio chamado endorfina, que estimula as sensações de conforto, prazer, alegria e bem-estar. Além de melhorar a estética e diminuir as dores, deixando o praticante ainda mais feliz com o corpo, com a autoestima mais elevada e com um melhor aproveitamento das atividades do dia a dia.

Não posso fazer musculação pois estou grávida. MITO

A musculação é contraindicada em gravidez de risco. Se a gestante tiver uma gestação saudável e o médico liberá-la para praticar essa atividade, a musculação moderada e adaptada à aluna irá fortalecer a região do core, aliviando e prevenindo dores na coluna e inchaço nas pernas, além de facilitar as contrações no parto. Controle do peso e auxílio no pós-parto, proporcionando uma recuperação mais rápida, são outros entre tantos benefícios às gestantes.

É uma atividade mais voltada para homens, porque mulheres que treinam musculação ficam muito fortes e com aspecto feio/exagerado dos músculos. MITO

“Muito pelo contrário. Mulheres não têm tanta facilidade para ganhar músculos, pois não possuem os hormônios favoráveis a uma rápida construção muscular. Esse perfil hormonal que facilita o rápido aumento de massa muscular só funciona com homens”, afirma Elisandra Santos.

Crianças, adolescentes e idosos podem fazer musculação?

Podem sim, garantem os profissionais entrevistados. Segundo Elisandra Santos, um treino adequado não atrapalha o crescimento de crianças e adolescentes. Ele vai ajudar estimulando o aumento da estatura, controlando o aumento de peso e melhorando a estética corporal, entre outras capacidades físicas. O treino será mais dinâmico e com ausência de maquinário, explica Elias Gaspar. “As cargas serão apenas da massa corporal de cada um e adaptadas, para que não haja acidentes. É importante que as crianças não pratiquem exercícios no mesmo ambiente que os adultos e, de preferência, utilizem o tatame”, frisa o profissional.

Os idosos, por sua vez, precisam muito da musculação, forte aliada para o envelhecimento com qualidade de vida, defende Elisandra. A atividade vai ajudar a combater osteopenia, sarcopenia e osteoporose, além de melhorar a autonomia para as tarefas diárias, entre outros benefícios. “É importante procurar um bom profissional e uma academia que ofereça um serviço de qualidade. Crianças e idosos não farão um treino convencional com objetivo apenas de hipertrofia. Cada aluno recebe um treino de acordo com suas informações biológicas. Um bom profissional de educação física é fundamental nesse acompanhamento”, finaliza Elias Gaspar.