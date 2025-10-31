Jornal Sala de Aula

Diário do Nordeste
Movimento Vidas encerra atividades de 2019 com mais de 36 mil jovens atendidos

Encerramento deste sábado ocorreu no bairro Vila União. Projeto passou por cinco bairros da capital

Redação 14 de Dezembro de 2019

Movimento Vidas

Dia 'D' de combate às drogas do Movimento Vidas chega ao Pici

Ações integram programação que oferta atividades em comunidades vulneráveis da Capital; projeto é do Sistema Verdes Mares, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Ceará

Redação 05 de Dezembro de 2019

Movimento Vidas

Três bairros receberão ação do Movimento Vidas ainda neste ano

O projeto oferece diversas ações para afastar os jovens das drogas, como oficinas de grafite e DJ, palestras, além de serviços para a comunidade. No sábado, será a vez da Aerolândia receber o dia ‘D’ do Movimento

Redação 18 de Novembro de 2019

Movimento Vidas

Dia D de prevenção às drogas reúne dezenas de moradores no bairro Ellery

Realizado pelo Sistema Verdes Mares, o Movimento Vidas contou com a realização de oficinas e palestras, além de oferecer diversos serviços à população

Redação 09 de Novembro de 2019

Movimento Vidas

Debate sobre drogas e serviços no Dia "D" do Movimento Vidas

Projeto do Sistema Verdes Mares, em parceria com Câmara Municipal de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Ceará, chega ao Bairro Ellery neste sábado (9), com atividades e roda de conversa sobre prevenção às drogas

Redação 07 de Novembro de 2019

Movimento Vidas

Conjunto Esperança recebe ‘Movimento Vidas’ e ex-jogador Dunga

Outros quatro encontros devem ser realizados até o fim do ano, em Fortaleza. O objetivo é mostrar bons exemplos de vida em diferentes áreas de trabalho. Oficinas de DJ e grafitagem são ofertadas para os participantes do evento

Redação 26 de Outubro de 2019

Movimento Vidas

"Movimento Vidas" recebe Dunga em bate-papo no bairro Conjunto Esperança

Evento é promovido pela Câmara Municipal de Fortaleza, Assembleia Legislativa do Ceará e Sistema Verdes Mares (SVM)

Redação 26 de Outubro de 2019

Movimento Vidas

Movimento Vidas dá início às ações de mobilização

O Movimento Vidas é uma inciativa conjunta da Câmara Municipal de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Redação 24 de Outubro de 2019

Movimento Vidas

Opinião: Movimento Vidas incentiva debate contra drogas em Fortaleza

Antônio Henrique, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza 21 de Outubro de 2019

Movimento Vidas

Projeto capacita agentes sociais para atuar no combate às drogas 

Iniciativa conjunta do SVM com a Câmara e a Assembleia oferece cursos de capacitação, certificados pela Uece, para habilitar agentes comunitários e multiplicadores a realizarem um trabalho de prevenção nos bairros da Capital

Redação 21 de Outubro de 2019
