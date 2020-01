tudo limpo

As janelas dizem muito sobre um ambiente e as pessoas que o frequentam. Vidros limpos, sem manchas ou danos, são um exemplo nítido de cuidado e zelo. Mas não basta simplesmente esfregar a sujeira de qualquer jeito para o local ficar impecável: às vezes, é necessário usar produtos e acessórios específicos para garantir o brilho e a transparência.

Transparência

O mandamento mais importante para quem deseja ter janelas e vidros sempre limpos e bonitos é a regularidade. Ou seja, para adquirir uma aparência de bem cuidadas, essas peças necessitam de uma limpeza frequente. O ideal é que esse trabalho seja feito, no mínimo, uma vez ao mês ou até em um intervalo menor, dependendo do ambiente. Comece o trabalho de limpeza pelas janelas e aberturas, depois passe para os vidros. Dessa forma, quando for a hora de limpar vidros, nenhuma sujeira cairá neles, comprometendo o seu trabalho. Você pode, por exemplo, passar um pincel de cerdas largas entre as frestas da janela para eliminar o pó, principalmente dos cantos.

Para a limpeza simples, você pode utilizar uma solução de 5 litros de água para 1 colher de sopa de vinagre ou detergente neutro e 1 colher de sopa de álcool. Passe a mistura com o lado macio de uma esponja, enxágue e seque.

Produtos

O limpa-vidros, encontrado em supermercados, é apropriado somente para a limpeza de vidros e espelhos que não acumulam gordurosa. Para áreas como essas, o melhor é usar primeiramente um desengordurante neutro e líquido. Já o detergente neutro é um bom aliado na limpeza dos vidros, principalmente de superfícies engorduradas. Não precisa esfregar o detergente com a esponja. Basta diluir algumas gotas na água e passar nos vidros com a ajuda de uma flanela macia. Repita o procedimento quantas vezes forem necessárias até remover toda a sujeira. Depois, enxágue e seque. Para a limpeza de vidros, é preciso escolher os instrumentos adequados. Alguns deles são: rodo com dupla face, pano de microfibra, esponja macia e pano de algodão (que não solte fiapos).

Usar jornal para polir as janelas não é lenda! O papel é uma forma bastante eficiente de se obter um brilho reluzente, deixando uma fina película resistente à sujeira. No lugar do jornal, você também pode utilizar papel toalha.

Uma dica interessante para a limpeza de vidros é procurar horários em que o sol não incida diretamente sobre o local. Isso porque quando a luz solar bate no vidro, faz com que o produto eventualmente usado na limpeza evapore muito rapidamente, deixando marcas que fazem a peça parecer suja. O ideal é optar por um dia nublado ou aguardar o pôr do sol. Outra dica importante é que a limpeza deve ser feita sempre na mesma direção e em movimentos suaves. Siga as dicas e garanta a transparência dos vidros de suas janelas por muito mais tempo.