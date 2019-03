Três profissões

Arquiteto, designer de interiores e decorador: quem nunca confundiu uma profissão com a outra? A não ser para quem é especialista na área, parecem ser carreiras praticamente iguais. No entanto, cada uma delas tem atuação distinta, com características próprias, de acordo com a necessidade do cliente – e, no fim das contas, acabam se completando.



Atuações complementares

Três ocupações e os mesmos objetivos: atender bem ao cliente e satisfazer as necessidades dele em relação ao projeto ou imóvel. O arquiteto, o designer de interiores e o decorador têm um amplo campo de atuação, mas ao mesmo tempo possuem limitações, diante das atribuições de cada um. Ter o conhecimento sobre as diferenças de cada uma dessas profissões pode ajudar os estudantes que se pensam em seguir uma dessas carreiras e para os clientes que desejam

contratar determinado tipo de prestação de serviço, podendo optar por quem melhor atende às suas demandas.



Arquiteto

O arquiteto é o profissional que tem uma graduação no curso superior de Arquitetura. Ao longo de, no mínimo, cinco anos, o aluno entra em contato com diversas disciplinas, como: História da Arte, Ciências Sociais, Resistência dos Materiais, Paisagismo, Edificações e Conforto ambiental. Essa formação ampla garante um conhecimento técnico em relação à obra, bem como competências e habilidades, em termos práticos e teóricos, que abrangem todos os aspectos que cercam o projeto. O trabalho desenvolvido por ele tem início já no momento da escolha do terreno, e inclui atribuições muito importantes, como a emissão de parecer sobre a localização e a legislação, além da análise de aspectos topográficos, funcionais e ambientais. A atuação dos arquitetos é regulamentada e regulada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Existem normas e procedimentos que o arquiteto deve seguir durante a execução da obra, e seu trabalho é acompanhado por um documento, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no qual estão atestados os dados do projeto e os compromissos assumidos pelo contratado.



Decorador

O decorador trabalha com espaços interiores, por meio da seleção de equipamentos, mobiliários, materiais de revestimento, objetos acessórios e obras de arte, sem que haja qualquer tipo intervenção nos espaços arquitetônicos pré-existentes. Sua atuação pode garantir significativas contribuições estéticas ao arquiteto e ao projeto como um todo. Graças a um conhecimento sólido em arte e cultura, ele escolhe, por exemplo, os móveis que serão utilizados, os acessórios (tapetes, lustres, quadros etc.) e a cor das paredes do projeto. Isso tudo é feito levando em consideração a identificação e a análise do perfil do cliente, em especial, no que se refere aos seus interesses e objetivos. O decorador pode ser formado em um curso de curta duração ou ser autodidata.

Designer de interiores

O designer de interiores, como o próprio termo sugere, atua exclusivamente em ambientes internos, de maneira a complementar o projeto da obra, propondo soluções que visam atender à demanda apresentada – sem fazer alterações estruturais no projeto. E, para tal, também é preciso conhecimento técnico, considerando fatores como acústica, iluminação, ergonomia, temperatura e as dinâmicas envolvidas no ambiente. Esse conjunto de conhecimentos leva à elaboração de um conceito para corresponder às necessidades do cliente – lazer, estudo, trabalho, residência, cuidados etc. De maneira geral, a palavra-chave para a atuação do designer de interiores é qualidade de vida.



Dicas

. Ao contratar serviços para projetos de obras novas, reformas e restauros, escolha um profissional habilitado e exija um Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Isso vai dar segurança técnica e legal ao trabalho;

. Se a opção for por um design de interiores ou um decorador, tenha um arquiteto para supervisionar os trabalhos, de modo a garantir a beleza e a segurança da obra;

. Decoradores ou designers de interiores não podem propor alterações em paredes, aberturas, ampliações ou demolições. Isto é ilegal, pois eles não dispõem do diploma que os habilite a interferir na obra física (a menos que sejam formados também em Arquitetura).