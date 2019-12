Tendências de decoração para 2020

O decorador Carlos Zaranza indica que a tendência para 2020 é que a decoração tenha mais a identidade de quem mora. “Mostre mais sua cara, sem medo, sem essa de minimalismo”, afirma o profissional. Se é para imprimir mais a alma do dono da casa, vale apostar em objetos, móveis de família e garimpos que tenham a ver com o seu gosto. “A marcenaria é cada vez mais direcionada só para aqueles ambientes onde ela é essencial, como cozinhas e closets. Por isso, invista em mais peças soltas. E plantas, quanto mais melhor!”, sugere.

Carlos Zaranza: As cores vibrantes e intensas estão de volta.

O mobiliário deverá ser multifuncional, prático e descolado. “Os móveis não são pensados somente como mera decoração: o sofá precisa ser confortável, a cadeira precisa sentar bem, a mesinha de apoio tem que ser movimentada pela casa, a mesa de jantar pode se transformar em estação de trabalho para apoiar um notebook. Tudo de acordo com a nova realidade do morar nesta nova década que se aproxima”, aposta Carlos Zaranza.

Azul Clássico, a cor do ano

O Classic Blue foi a cor eleita pela Pantone para 2020. De acordo com a empresa, o tom de azul eleito representa a busca por segurança. “Um pouco antes, a marca já havia divulgado a inspiração para a cor de 2020, a composição do sol ao entardecer e o encontro entre o sol e o mar”, afirma a arquiteta e urbanista Renata de Moura, especializada em arquitetura da paisagem. Então, para além do azul mais fechado, podemos esperar uma tabela de cores mais suaves entre rosas e alaranjados, azuis e verdes.

Para os que temem as cores fortes, a arquiteta sugere o verde menta pastel – neomint – como uma boa opção para manter a paleta de espaços personalizados colorida. “Em ambientes integrados, o uso das cores servirá para marcar funções como a cozinha americana. Diferentemente das cozinhas de composições coloridas de 2019, esses espaços se tornarão monocromáticos, com móveis e revestimentos de piso, parede e teto em um ousado bloco de cor única”. Mas engana-se quem acredita em monotonia em ambientes monocromáticos. “Pelo contrário, é possível brincar com as tonalidades mais escuras e claras de uma mesma paleta de cores combinando-as com a mobília, em diferentes texturas aos tons de fundo, conferindo muita personalidade aos ambientes. O tom sobre tom ressurge como uma grande tendência para 2020”, diz a profissional.

Revestimentos

A arquiteta Renata de Moura aposta em uma reviravolta dos revestimentos, que terão muito mais personalidade, cores marcadas e acabamentos opacos em 2020. “O tijolinho metrô branquinho e cinza, queridinho de 2019, será substituído pelo azulejo quadrado, bastante conhecido da década de 90, mas com versões coloridíssimas. As pastilhas menores, coloridas e opacas, também irão invadir cozinhas e banheiros, compondo piso e parede e, por vezes, teto”, afirma a profissional.

Sustentabilidade

Renata de Moura: As preocupações relacionadas ao meio ambiente exigem transparência e responsabilidade na criação dos móveis. Milena Távora

Consumo ético e sustentável, além de preocupações com o meio ambiente, seguem como tendência para o ano que vem. “As preocupações relacionadas ao meio ambiente, consumo ético e sustentabilidade transcendem o nosso modo de vida atual, exigindo transparência e responsabilidade na criação dos móveis que entrarão nas nossas casas e nos lugares de trabalho. Em atenção a isso, as empresas estão criando soluções a partir de reaproveitamento e reciclagem de materiais em substituição à madeira maciça, produzindo uma gama de novos materiais com uma paleta de cores que perpassa desde os tons de cinza, marrons avermelhados, até os amadeirados”, pontua Renata de Moura.