Tendências de decoração

Cores

Para começar as dicas, o arquiteto e urbanista André Pires, sócio-proprietário da Directa Arquitetura, indica que o azul marinho, o amarelo-açafrão, o vinho e o verde petróleo são as cores básicas da tendência do momento. Essa paleta de cores tem ar invernal e traz em si a tradicional estética natural, não esquecendo da sofisticação e da sobriedade, detalha o profissional. Outra tonalidade que está em alta é o Living Coral, eleita pela Pantone como a cor do ano 2019. Neste ano mais vintage, o Living Coral vem sempre acompanhado de uma combinação entre tons dessa mesma paleta.

Firmino Jr./ Divulgação

Animal print

O animal print é outra grande tendência que surge de diversas formas. Seja em objetos, estampas ou texturas, imprimindo personalidade aos ambientes, complementa o arquiteto André Pires.

Natureza dentro de casa

A questão da sustentabilidade começa a ser bem explorada no lançamento de produtos de decoração, afirma André Pires. Materiais mais naturais, como fibras, madeiras e cerâmicas, além de matérias-primas recicladas, objetos com formas mais orgânicas e fluidas, sem pontas nem arestas, tomam conta do décor. Uma tendência que se relaciona a trazer a natureza para dentro de casa. Quanto ao uso de materiais mais voltados para a sustentabilidade, o arquiteto e urbanista André Pires fala do uso do bambu, que vem sendo bem explorado e, da mesma forma, vêm surgindo várias opções de trabalho com ele, como pisos. “Existem pisos de madeira tipo tábua corrida feitos de bambu, por exemplo. Além de ser sustentável, é um material resistente e está ligado a essa questão do resgate da natureza para dentro do décor”, descreve o profissional.

Linhas retas e cores neutras se destacam como elementos clássicos da arquitetura neste projeto da Directa Arquitetura. César Marti/ Divulgação

Vintage

Além de alguns tons que acompanham o rosa, cor em alta no momento, o marmorite é outro elemento que faz um resgate com a estética vintage. Ele está presente em revestimentos e objetos, revela o sócio-proprietário da Directa Arquitetura. Ele ressalta ainda o mármore, que sempre está presente nas especificações. Além de ter diversos usos dentro da arquitetura de interiores, o mármore ganha força nos objetos de decoração em uma proporção equilibrada, remetendo mais ao décor nórdico, frisa.

Clássicos

Apesar de novas tendências sempre surgirem, certos aspectos nunca são deixados de lado, destaca André Pires. Entre esses conceitos sempre atuais, ele cita o minimalismo, o uso dos tons sobre tons e das cores neutras e alguns materiais atemporais, como o mármore e os assoalhos de madeira. Outros elementos clássicos da arquitetura são as linhas retas, o minimalismo e o uso do branco e do preto. “Por mais que existam variações nos estudos de estilos dentro das composições, o minimalismo não perde força, sendo usado em objetos, cores e instalações”, salienta. Por fim, André Pires dá o exemplo do concreto e das texturas que remetem ao concreto, ao cimento queimado ou ao efeito de concreto armado, que nunca saem de moda.

César Marti/ Divulgação

Influências

Quando falamos de tendências em decoração, não podemos esquecer que elas fazem parte de demandas de uma sociedade e de influências recebidas de vários setores, principalmente do mundo da moda. E é bom lembrar que decoração e moda são dois universos que caminham em constante troca e afinamento, observa André Pires, arquiteto e urbanista sócio-proprietário da Directa Arquitetura. “Cabe aos profissionais do ramo a identificação e a aplicação dessas tendências, a fim de transformar os espaços, imprimindo equilíbrio e personalidade”, pontua o profissional. André Pires diz que várias feiras e eventos relacionados à arquitetura, à construção e ao design são tradicionais no ramo e ditam tendências durante o ano. Essa poderosa indústria do design está sempre se renovando. As inovações no mobiliário, em revestimentos, estampas, texturas e cores sempre impactam no décor de nossas casas, finaliza.