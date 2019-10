Sinônimo de conforto

Elas trazem graça para a nossa decoração, complementam os outros móveis e podem ser utilizadas na composição de todos os estilos de salas. Essas são as poltronas, um tipo de móvel que combina com toda variedade de ambiente.

Pode não parecer, mas a poltrona é um dos tipos de móveis mais antigos de que se tem conhecimento. Gravuras encontradas nas Pirâmides do Egito revelaram que há mais de 5.000 anos esse móvel já era usado pelos poderosos faraós. Naquela época, as poltronas eram tidas como símbolo de poder e riqueza, sempre ornamentadas com materiais preciosos, como ouro e joias.

É certo que, ao longo dos séculos, as poltronas ganharam variações de estilo, forma e material, mas não perderam o seu destaque no mobiliário em geral, tornando-se um lindo artigo de decoração.

Feitas com design diferenciado, as poltronas são elaboradas para que possamos passar momentos de conforto – afinal, é inquestionável a utilidade de uma bela poltrona na sala, para as horas de repouso, na leitura de um bom livro, em conversas ou simplesmente para assistir à TV.

Porém, as opções de poltronas no mercado são tantas que você pode ter algumas dúvidas em relação à compra e à escolha da peça certa para o seu ambiente.

Charme

A função mais simples das poltronas é servir como um complemento aos sofás. Elas trazem charme ao ambiente, aconchego aos convidados e fazem com que sua decoração saia da monotonia, trazendo muito mais estilo para sua sala. Para se escolher o assento ideal, é preciso ficar atento à usabilidade da sala, às suas dimensões, cores e texturas. Tudo é uma questão de perceber o ambiente onde o móvel será inserido e suas medidas ideais. Com atenção a esses detalhes, é impossível errar na escolha.

Na hora de definir o modelo para a sala de estar, também pense: qual é a utilidade do ambiente?, quem vai ficar sentado ali?, por quanto tempo as pessoas utilizarão esse móvel? Com as respostas a essas perguntas, você já pode começar a buscar a poltrona perfeita.

Por exemplo, na sala de estar é onde as visitas serão recebidas. Trata-se de um local com um pouco de formalidade, mas que deve transmitir seu estilo. Por isso, a escolha deve ser por poltronas macias e formais, que priorizem a estética. Uma poltrona muito macia, com estofado pouco denso, tão fofa que seus convidados podem afundar entre as almofadas, pode causar desconforto e constrangimento.

Por outro lado, se a sala é para ver televisão, a pedida é por mais conforto, sem formalidade e com muito aconchego. Nesse caso, modelos reclináveis e confortáveis são uma ótima pedida.

Design

As poltronas deixam o ambiente com o design que você deseja. Mais chique, mais confortável, mais rústica ou mais descolada, sua sala pode ganhar a sua cara com a escolha da poltrona certa. Além disso, as peças estampadas trazem graça ao ambiente e estão em alta na decoração.

Outro aspecto do design diz respeito ao tamanho da peça. Para que sua poltrona seja funcional, obviamente ela deve caber no ambiente sem atrapalhar a circulação das pessoas. Por isso, poltronas que vão ser colocadas em ambientes grandes e espaçosos podem ser maiores. Mas em ambientes mais apertados, as peças devem ter dimensões reduzidas. Um exemplo é o das salas de espera e dos halls de entrada, que geralmente têm poltronas menores.

Por sinal, se você tem o hábito de receber visitas, é bastante recomendável ter mais de uma poltrona, de modo a acomodar bem seus amigos ou familiares. Seguindo a moda ou seu gosto pessoal, não esqueça de harmonizar o design, as cores e as estampas da poltrona com o restante do ambiente.

Detalhes

Para que a poltrona cumpra sua função de móvel de descanso, é fundamental que os braços dela deixem seus membros relaxados. Da mesma forma que a maciez, é preciso analisar bem o tipo de braço que se adapta melhor ao uso da poltrona. Para salas de TV, de jogos e de locais de repouso, braços largos e acolchoados são mais indicados.

Quanto aos materiais, tecidos impermeáveis, resistentes e fáceis de limpar são os melhores para serem utilizados em salas de jogos e em ambientes externos, como varandas e jardins.

Camurça e veludo, por exemplo, são tecidos que trazem mais conforto – portanto, mais indicados para ambientes internos –, porém têm limpeza difícil, diminuindo a funcionalidade da poltrona. Por outro lado, os tecidos sintéticos aumentam a sensação de calor.