Segurança e beleza

Em uma construção, todos os detalhes são importantes. Principalmente em relação aos acabamentos – geralmente, uma das partes mais dispendiosas de todo o orçamento. Um desses itens é o rejunte, que por vezes é ignorado, mas desempenha importante papel na conservação de pisos e revestimentos, ajudando na segurança e no embelezamento dos ambientes.

Rejunte exige cuidados de conservação

Uma argamassa cremosa, própria para preencher juntas de assentamento entre peças cerâmicas, formada por cimento, agregados minerais, pigmentos, aditivo celulósico, aditivo hidrofugante e polímeros, que recebendo água e devidamente homogeneizados, formam o rejunte, um dos itens mais importantes no acabamento das construções, com a função de impermeabilizar revestimentos e pisos cerâmicos. Além disso, o rejunte possibilita que a superfície fique plana. Isso vai tornar a limpeza de pisos e paredes muito mais prática.

No mercado de materiais de construção, os rejuntes podem ser encontrados em várias cores e para vários tipos de aplicação: antimofo, impermeabilizantes, áreas externas e internas etc. Sua espessura de aplicação varia de acordo com o tamanho da peça assentada, o seu uso e o local de assentamento (variando entre 1 a 15mm).

Ao preencher as frestas entre as peças de revestimento, esse material impede a ocorrência de infiltrações, que podem causar danos na aderência dos revestimentos. Caso eles se soltem, podem comprometer a segurança do ambiente.

Cuidados

Após a aplicação do rejunte, não deve haver circulação de pessoas (principalmente no caso de pisos) nem contato com água por 24 horas. Para limpar o substrato, o tempo de espera recomendado é de, pelo menos, sete dias. Logo após a aplicação, recomenda-se utilizar uma espuma ou pano úmido para remover o excesso de rejuntamento da superfície, para facilitar a limpeza posterior do revestimento.

Para a limpeza dos rejuntes, podem ser utilizados água sanitária e cloro. Opções caseiras também podem ser empregadas, como o vinagre branco ou o bicarbonato de sódio com limão. Aplique as soluções e spere agir.

Tipos

Basicamente, existem quatro tipos de rejuntes. Um dos mais utilizados é o de base cimentícia. Trata-se de uma argamassa industrializada colorida à base de cimento, agregados minerais, aditivos especiais e pigmentos inorgânicos. É própria para preencher juntas de assentamento de revestimentos, atendendo às espessuras de juntas utilizadas. Também pode ser utilizado o rejunte de base de resina epóxi, argamassa industrializada que contém dois componentes pré-dosados: a resina epóxi e o endurecedor com cargas minerais. Tem textura com acabamento extraliso, é fácil de limpar, tem ótima aderência e alta resistência. É utilizado para assentamento e rejunte.

Há ainda o rejunte de base de resina acrílica, que vem pronto para o uso e oferece uma boa qualidade no acabamento. É impermeável e indicado para banheiros e cozinhas.

Outro tipo de rejunte é a argamassa para pastilhas, que assenta e rejunta ao mesmo tempo, facilitando a aplicação de pastilhas de diferentes tipos em ambientes internos e externos, de acordo com as indicações de cada produto. Com essas informações, você terá condições de exigir do profissional que vai executar o serviço os cuidados necessários para um bom resultado.

Cores: qual escolher?

O rejunte, assim como os demais elementos de um ambiente, precisa dialogar com o todo da decoração. Para um ambiente mais clean, o ideal é escolher um rejunte da mesma cor do revestimento, causando a impressão de que as placas são uma única peça. Nesses casos, o ambiente fica com um efeito de continuidade e harmonia, além de ajudar no disfarce de alguns defeitos de assentamento, como recortes e juntas que possuem larguras diferentes. Se o objetivo é passar um clima mais formal, podem ser usadas cores neutras, como o cinza e o branco. O importante é que as cores consigam transmitir o gosto dos proprietários e se adaptem ao projeto como um todo.

Saiba mais

Cuidados na aplicação do rejunte:

. Antes de aplicar o rejunte, as juntas devem ser limpas por escovas não abrasivas, ou, se possível, lavadas com água. Com isso, todo o pó e partículas maiores serão removidas, permitindo contato apenas com partes firmes;

. Nunca aplique o rejunte sobre o piso úmido, sob o risco de ele trincar, depois de serem fixadas as peças cerâmicas;

. Na hora de misturar a massa do rejunte, nunca adicione mais água do que o indicado na embalagem, pois isso também pode ocasionar rachaduras;

. Limpe muito bem o recipiente onde o rejunte será misturado. Esse cuidado evita o aparecimento de manchas;

. Se for preciso substituir o rejunte, é muito importante que os resíduos sejam removido da maneira mais profunda possível e com ferramentas adequadas. A aplicação do novo só poderá ocorrer após a limpeza e secagem dessa superfície a ser reparada;

. Siga sempre as instruções do fabricante que constam nas embalagens.