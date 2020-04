Risco de febre amarela exige cuidados nos condomínios

A pandemia provocada pelo Covid-19 ainda preocupa toda a sociedade, mas existe um problema de saúde pública que não pode ser esquecido: o perigo da febre amarela e de outras doenças transmissíveis pela picada de mosquitos. “A questão pode se agravar nos condomínios, pois alguns estão próximos a reservas naturais, e também por terem uma área verde interna, com a livre circulação de animais silvestres, o que pode favorecer a proliferação dos insetos”, lembra Amilton Saraiva, especialista em condomínios da GS Terceirização, empresa de prestação de serviços de portaria e limpeza para condomínios.

Por isso, é necessário o combate dos criadouros de mosquitos, principalmente em residências de rua e condomínios residenciais, pois, no caso da dengue, já se comprovou que 80% dos infectados contraem a enfermidade em área residencial.

Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que o Brasil poderia viver uma terceira onda de surto de febre amarela. Um ano depois, o Ministério da Saúde dá um alerta para quem ainda não é vacinado contra a doença. Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Saúde convocou todas as pessoas não imunizadas a se vacinarem o quanto antes.

Amilton Saraiva: é dever de todos os condôminos contribuir com a organização e a higiene para evitar doenças transmitidas por mosquitos. Foto: Divulgação

Moradores

Além de fazer a sua parte, quem mora em condomínio deve estar atento e verificar se os vizinhos ou mesmo os funcionários do conjunto residencial estão colaborando. “Com as chuvas de verão, é normal o acúmulo de água em calhas, lajes, pneus, vasos de plantas e objetos desprotegidos em sacadas, áreas de circulação, jardins ou quintais – e caso não haja uma limpeza, eles se tornam criadouros de mosquitos. Todos já sabem que, para evitar doenças como a dengue, é necessário ter higiene e limpeza”, detalha Amilton Saraiva.

Por isso, o ideal para a higienização de locais extensos e com muita circulação é a contratação de serviços profissionais, pois os encarregados da limpeza têm conhecimento sobre a melhor forma de limpeza e qual a frequência ideal para o serviço. “Para fazer esse trabalho, há empresas especializadas, que atuam com terceirização e possuem funcionários treinados especificamente para este tipo de trabalho, como os auxiliares de limpeza e de serviços gerais”, comenta Amilton Saraiva.

Em todo caso, cuidar da limpeza é crucial como um todo. Ter um ambiente sempre limpo e bem cuidado mantém uma boa aparência, como também afasta insetos e ratos.

Entre as recomendações, estão: recolher o lixo no mínimo uma vez por dia, lavar cestos e latas de lixo sempre que possível e eliminar locais propícios ao acúmulo de água parada. “O síndico e os responsáveis pela manutenção do condomínio devem ficar atentos às áreas mais necessitadas de limpeza, porém também é dever de todos os condôminos contribuir com a organização e a higiene do local. Com colaboração, é possível evitar doenças como a febre amarela e outras transmitidas por mosquitos como o Aedes aegypti”, observa Amilton Saraiva, especialista em condomínios da GS Terceirização.

Saiba mais

Limpeza

Dicas de limpeza em condomínios:

. a vigilância deve ser constante para evitar locais que acumulem água;

. conscientizar os moradores para fazer inspeções de rotina nos apartamentos;

. atenção redobrada com o entorno da piscina, que tem objetos que podem acumular água, como espreguiçadeiras, cadeiras e guarda-sol;

. os brinquedos do playground também devem ser constantemente monitorados;

. mantenha tampadas a caixa d’água e as lixeiras;

. sacos de lixo devem ficar fechados e em áreas cobertas para que não acumulem água.