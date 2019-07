Respirando bem

A mudança de temperatura é uma receita clássica para abalar quem sofre de doenças alérgicas respiratórias, como a rinite, a sinusite e a asma. Muitas vezes, os fatores que agravam a condição de quem tem alergia à poeira, aos ácaros e ao mofo estão na própria casa. Por isso, Ingrid Souza Lima, Especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), ressalta a importância de ficar atento ao ambiente onde se vive.

“Fazer o controle ambiental, retirando possíveis objetos que podem acumular ácaros, como cortinas e tapetes, encapar colchão e travesseiro com capa impermeável, deixar o ambiente iluminado e bem arejado são algumas das ações indicadas ao paciente diagnosticado com rinite alérgica”, ensina a médica.

De modo a usar a arquitetura e a decoração como aliadas para manter o lar mais saudável e evitar os vilões dos alérgicos, o Caderno Imóveis de hoje traz dicas da arquiteta Karina Korn, do escritório Karina Korn Arquitetura. Ela compartilha as principais referências que utiliza em seus projetos sobre essas questões.

Eduardo Pozella/Divulgação

Pisos e revestimentos

Quem vai construir ou reformar tem a possibilidade de priorizar uma boa ventilação e a entrada de luz natural na casa. No entanto, escolher os revestimentos para chão e paredes é uma etapa que também merece atenção.

Um piso que seja fácil de limpar com pano úmido, como os pisos frios ou de madeira, é a melhor opção para quem tem alergias respiratórias. Quanto aos carpetes, hoje existem no mercado modelos com propriedade antialérgica. Eles são produzidos com fibras sintéticas, que não retêm poeira nem permitem a proliferação de ácaros. Mesmo assim, o carpete demanda uma limpeza periódica para evitar alergias: aspirar ou lavar, de acordo com as características do produto.

“Escolher revestimentos lisos para as paredes também faz diferença, já que texturas rugosas acabam acumulando mais pó. Para os papéis de parede, prefira versões laváveis”, aconselha Karina. Usar rejuntes antimofo no banheiro é o toque final para um ambiente mais saudável.

Mobiliário, cortina e tapete

Um décor clean, apenas com o essencial, é a melhor pedida para os alérgicos. Isso porque móveis e objetos de decoração em excesso aumentam o acúmulo de sujeira e dificultam a hora da limpeza. “A impermeabilização de sofás é um ótimo recurso para evitar a concentração de pó”, revela a arquiteta.

Eduardo Pozella/Divulgação

Nas cortinas – tão importantes para controlar a iluminação e trazer privacidade ao ambiente –, Karina destaca sua preferência por tecidos resistentes para lavagens com maior frequência. Outra escolha prática e adequada são as persianas.

Tapetes costumam ser vistos como vilões e como um reduto para ácaros e poeiras. Ainda assim, não é preciso eliminá-los do décor. A dica é trazer para o ambiente peças com tramas fechadas e sem pelos, evitando o acúmulo de pó e facilitando a limpeza frequente.

Quartos

Junto com as orientações gerais, nos quartos vale usar capas impermeáveis em colchões e travesseiros. As colchas também merecem atenção especial e devem ser levadas para a lavanderia em um período de dois a três meses. Além disso, a estante de livros, que acumulam poeira em suas páginas e podem apresentar mofo, deve ser transferida para a área social.

Nos armários e closets, os produtos antimofo à base de cloreto de cálcio, geralmente encontrados em embalagens de potes nas gôndolas dos supermercados, são aliados para retirar a umidade dos espaços.

Eduardo Pozella/Divulgação

Por fim, Karina ainda faz uma importante ressalva para os pequenos. “Em quartos de crianças alérgicas, também devemos evitar bichos de pelúcia”. Móbiles sobre o berço e outros objetos próximos ao bebê devem estar sempre limpos.

Dicas para alérgicos

- Manter a casa arejada evita a umidade e facilita a circulação do ar. Para isso, pelo menos duas janelas devem estar abertas dentro da casa;

- Limpar a casa com pano úmido;

- Se notar presença de mofo, remova-o com um pano úmido embebido com água e vinagre branco;

- Prefira edredons em vez de cobertores de pelos;

- Se tiver ar-condicionado no quarto, coloque-o na temperatura de 25º C na hora de dormir. Se tiver ventilador, deixe-o girando voltado para o ambiente, e não diretamente para a cama.