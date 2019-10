Reforma planejada

Para quem está pensando em fazer alguma reforma em seu imóvel, o planejamento é o item mais importante. Não importa o tamanho da obra: é preciso programar o que vai ser modificado, quanto dinheiro há disponível para a obra e o tempo necessário para que o projeto seja executado. Com tudo organizado, fica muito mais fácil administrar o trabalho, com a menor quantidade de problemas.

Projeto, prazos e orçamento

O primeiro passo para quem quer reformar é decidir exatamente o que vai ser modificado, delimitando os cômodos que entrarão na reforma e o qu e neles será alterado. Trata-se de uma decisão essencial, especialmente para que o orçamento não passe tanto (ou nada, de preferência) do que está previsto. Dessa forma, antes de comprar os materiais, decida se todo o piso será alterado ou se a casa toda será pintada com a mesma cor, por exemplo.

Também é recomendável contratar um profissional, pois pessoas capacitadas podem ajudar a definir, com mais eficiência, o tempo em que o cronograma ocorrerá e quanto material será preciso comprar. Peça indicações desses profissionais a amigos ou procure lojas especializadas.

Se for contratar um engenheiro civil ou um arquiteto, solicite do profissional a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a anuidade do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) e uma cópia da carteira do Crea. Isso vai lhe trazer mais garantia de poder contar com um profissional devidamente habilitado e apto a conduzir os trabalhos.

Após decidir onde a reforma será feita e o profissional que vai executá-la, é hora de planejar o cronograma em que ela ocorrerá. Dependendo do tamanho da obra, é preciso que se defina por onde ela começará: se irá reformar quartos e banheiros, o recomendado é que faça um por vez para que nenhum cômodo fique completamente interditado.

Pesquisa

Com cronogramas em mãos, é hora de pesquisar o material necessário. Especialistas aconselham que o consumidor fique atento ao tempo de realização de cada etapa. Uma promoção de produtos que só serão utilizados no fim da reforma pode comprometer o orçamento para outros artigos mais necessários, por exemplo.

Os especialistas recomendam sempre comprar de 10% a 20% a mais de material, pois é preciso contar com essa sobra caso haja algum problema ou quebra do produto – a exemplo de pisos ou revestimentos cerâmicos. Comprando tudo ao mesmo tempo, você garante que os acabamentos serão do mesmo lote, com mesma cor e textura. Além disso, evita ter que parar a obra para esperar a nova entrega, mantendo o trabalho dentro do prazo.

Com projeto, cronograma e preços em mãos, é preciso resolver como a reforma será paga. A melhor opção é pagar à vista, pois assim geralmente é mais fácil conseguir descontos, além de não apertar o orçamento para as etapas seguintes. Quem não tem a quantia toda, pode poupar e pagar, posteriormente, em parcelas únicas.

Mesmo montando o cronograma, é muito difícil estabelecer prazos para o término da obra quando falamos em reforma, porque situações inesperadas podem acontecer. Pode haver a indisponibilidade de algum produto, falta de mão de obra, atrasos nos prazos de entrega de fornecedores ou mesmo algum imprevisto no imóvel, como um problema não aparente.

Antes de dar início à reforma, tenha uma conversa com os vizinhos para avisar do trabalho que vai começar. Se algum morador tiver alergia à tinta ou problemas respiratórios, essa conversa evitará complicações. A maioria das leis municipais limitam o barulho até às 22 horas. No entanto, muitos condomínios determinam que as obras aconteçam até 17 horas. Certifique-se disso com o síndico do seu prédio. Ele também pode pedir detalhamentos do laudo técnico-legal da obra, caso ache necessário.

Em reformas que abrangem áreas comuns, tome cuidado redobrado com a limpeza e o isolamento do local. Outra dica de ouro é evitar colocar vários fornecedores trabalhando juntos. Ao receber um prestador de serviço, o ideal é especificar detalhadamente o que cada fornecedor vai fazer, elaborar uma lista e pedir para o contratado assinar. E não esqueça de guardar contratos, notas fiscais de compras, recibos e orçamentos para evitar dores de cabeça.

Dica

Segurança total

Em hipótese nenhuma modifique ou derrube partes da estrutura da casa por conta própria. Somente um engenheiro ou um arquiteto pode dizer com segurança se uma parede pode ser quebrada. O mesmo vale para os elementos de sustentação, como vigas, pilares e lajes. O profissional especializado só vai concordar com a retirada de qualquer parte do imóvel se essa alteração não comprometer a estrutura e a segurança da construção. Além disso, se for preciso, ele indicará o reforço estrutural para que se possa fazer a mudança desejada.