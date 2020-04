Reforma necessita de acompanhamento profissional

Fazer intervenções na casa ou apenas em um dos cômodos por vezes é uma necessidade. No entanto, na hora de realizar uma reforma ou melhoria na construção, nem sempre o resultado fica como esperado. A prova disso é uma pesquisa realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), que apontou: 54% dos brasileiros já fizeram reformas ou construções. O dado alarmante é que menos de 15% utilizaram os serviços de um arquiteto ou engenheiro na obra. Como consequência, o estudo observou que a maioria dos entrevistados disse que a experiência não foi boa, por uma série de problemas, em especial pela dificuldade de encontrar mão de obra qualificada.

Para ajudar nessa tarefa, a arquiteta Aline Macedo, sócia-proprietária do Studio Alta Arquitetura, listou quatro dicas para quem deseja começar uma reforma – e não quer ter estresse nesse processo.

“O que encarece mais na reforma de uma casa são problemas estruturais e a mão de obra, mas caso a pessoa opte por fatores mais pontuais, como troca do piso, telhado, pintura ou até mesmo ampliar algum cômodo, é possível estabelecer um limite de custo. Determinar o valor de uma reforma nem sempre é uma tarefa fácil, por isso, é indicado consultar um profissional da área, como um arquiteto ou engenheiro”, explica a especialista.

Quando se tem a ajuda de um especialista, é possível definir bem o escopo da obra. Foto: Banco de Imagens

Confira as dicas para uma reforma ou intervenção de sucesso, para ter um ambiente mais confortável, moderno e funcional.

Tenha um bom planejamento

O principal fator para se iniciar uma reforma é ter um bom planejamento. “É necessário colocar tudo na ponta do papel, o valor total que se tem para reformar, o custo estimado de material, mão de obra, definir as etapas do projeto e os cômodos que serão reformados, fazer um cronograma, definir a duração, além de uma data de início e final da reforma. Também é preciso levar em conta a localização da casa, o tamanho do ambiente e a quantidade de itens. Alguns custos serão fixos e outros podem mudar, por isso, será necessário definir bem todas as etapas", explica Aline Macedo.

Reformar ou demolir?

Segundo Aline, para saber qual medida tomar, deve ser feito um estudo detalhado da casa, levando em conta toda a estrutura que pode ser aproveitada. “Quando pensamos em uma casa antiga, com muitos problemas estruturais e de infiltrações, muitas vezes o valor da reforma pode ultrapassar o custo de começar do zero, por isso, é necessário ter todo o projeto em vista e fazer o cálculo desse custo”, esclarece.

De olho nas normas

Para reformas mais complexas, como demolição e construção de área, ou alterações grandes na estrutura, será necessário ter um responsável técnico, com apresentação da ART/RRT, garantindo a responsabilidade pela obra, de acordo com a norma brasileira NBR 12.680/2014, além de apresentação do projeto de reforma na Prefeitura. “Quando realizamos pequenas reformas, como pinturas e aberturas de nichos em alvenaria, não é preciso licença, o que torna mais rápida sua execução, mas não isenta a apresentação da ART/RRT do profissional habilitado”, alerta a arquiteta.

Ajuda de um especialista

Caso a reforma seja complexa, com a necessidade de fazer um cronograma de atividades, contratar mão de obra, material e regularizar o imóvel, o mais indicado é contratar um profissional da área, como arquiteto ou engenheiro. “Quando se tem a ajuda de um especialista, é possível definir bem o escopo da obra. Ele pode ajudar a definir os prazos, conseguir descontos com fornecedores, definir um prazo para a entrega do projeto, evitar problemas com a estrutura durante a obra, além de garantir a segurança e evitar gastos desnecessários”, indica Aline Macedo.

Saiba mais

Regularização

Aline Macedo recomenda que quem deseja regularizar um imóvel deve procurar um profissional capacitado e entrar em contato com a Prefeitura para saber quais são os documentos e o passo a passo do processo. “Com o imóvel regularizado, o proprietário poderá evitar multas por obras não comunicadas, ter uma maior valorização e autorização para venda ou locação, desconto em seguros, registrar o imóvel no cartório, liberação do financiamento pelo banco, entre outros benefícios. Em casos de imóveis comerciais, com a regularização, é possível licenciar a atividade no local”, finaliza a arquiteta.