Quadros traduzem beleza e bom gosto

Uma parede lisa, sem nenhum elemento de decoração, é apenas um espaço vazio. Mas experimente pendurar alguns quadros nela: o local ganha vida e pode até se tornar uma atração dentro da casa. No entanto, se você quiser criar um efeito visual interessante, é preciso seguir alguns passos que ajudam a organizar o espaço.

Quando se pensa em decorar uma parede ou ambiente com quadros, a primeira medida é delimitar a área destinada a essas obras de arte. Essa ação vai ajudar a saber, por exemplo, quantos quadros poderão caber naquele espaço e a melhor forma de preenchê-lo, sem causar poluição visual ou excesso de informações na parede. Depois isso, escolha os quadros a serem pendurados e, por fim, defina o padrão das molduras que serão utilizadas.

Uma dica prática dos especialistas é tomar como base o tamanho dos móveis. Por exemplo, se o sofá tem 2 metros e um encosto de 70 centímetros, pode-se fazer um retângulo com um lado de 2 metros, acompanhando o sofá e começando a 20 centímetros do encosto. Caso você não queira furar as paredes, ainda assim é possível utilizar quadros na decoração. Nesse caso, utilize uma estante para apoiar as peças e fazer belas composições lineares. Também é possível sobrepor os quadros para um visual mais descontraído.

Posições

Para que o posicionamento dos quadros fique harmônico na parede e o espaço seja otimizado, é preciso respeitar a área delimitada. Imagine que a área seja de 2m x 1,4m (começando a 90cm do piso). Se os quadros forem dispostos em três fileiras, os primeiros estarão sempre alinhados pelas bordas que delimitam a área para quadros. A parte interna ficará assimétrica, graças à variedade das dimensões e formatos dos quadros.

Exibir fotografias bonitas também é uma forma de decorar com quadros. Para incrementar ambientes de estilo mais sóbrio e discreto, utilize retratos, fotografias de paisagens e de cidades que sigam a estética preto e branco com leves toques de cores ou molduras decoradas. Por outro lado, se o objetivo é deixar a decoração do quarto ou da sala muito mais divertida, deve-se investir nos quadros com gravuras, desenhos e formas coloridas.

Molduras

Quanto às molduras, o que mais pesa na escolha é o perfil do dono da casa. É possível trabalhar com molduras da mesma cor, brancas ou de madeira, deixando o quadro de maior destaque com uma moldura colorida ou com um formato diferente. Na dúvida, invista em uma moldura neutra.

É importante lembrar que a moldura deve cumprir seu papel, ficando em segundo plano e dando o devido destaque à obra proposta. Dessa forma, quadros mais clássicos e elaborados pedem molduras mais trabalhadas.

Outro aspecto é que as molduras não precisam necessariamente combinar: basta que se complementem ou tragam as cores e as texturas do ambiente para compor um cenário belo e de bom gosto.

Dicas

. Se quiser uma composição com visual mais uniforme, combine as cores dos quadros com as dos móveis e paredes; dessa forma, eles irão se posicionar harmoniosamente no ambiente.

. Quadros com motivos botânicos, como flores, jardins e florestas estão em alta na decoração. Eles podem ajudar a compor um ar mais natural para dentro de casa. Uma possibilidade é combiná-los com arranjos ou vasos de plantas para um visual harmonioso.

. Se a ideia é pendurar só um quadro na parede, os decoradores orientam que ele deve ficar na altura dos olhos do morador, pois a visualização é um ponto importante: deve ser dado o devido destaque à peça. O ideal é que o centro do quadro esteja no mesmo plano dos olhos, a 1,70m ou 1,65m do piso. Essas são medidas aproximadas, tudo depende do morador e de outros detalhes que possam interferir na visualização.

. Antes de se decidir pelo tamanho e pela disposição dos quadros na parede, você pode fazer modelos de papel ou papelão no tamanho dos seus quadros. Com a ajuda de uma fita adesiva, teste algumas disposições na parede para saber a melhor maneira de exibir suas obras de arte.