Quadros e fotos ajudam a repaginar ambientes

Quando aquela parede monocromática perder a graça e você não quiser investir muito para mudar o visual do ambiente, apostar em fotos e quadros é uma alternativa versátil e de baixo custo. Confira dicas para dar um up nos mais variados ambientes, de forma prática e criativa.

Fotos

Podem ser fotografias antigas que estejam guardadas ou de momentos mais recentes: basta uma impressão de qualidade para dar o pontapé nas possibilidades de decoração com esse item carregado de memórias afetivas. Se preferir, também é possível usar fotos originais de artistas locais ou, quem sabe, de artistas mais famosos.

Para montar um varal de fotografias, você pode usar linhas (em tons mais sóbrios ou coloridos), fitas ou fios de nylon fixados na parede com prego, e nessa estrutura dispor as imagens com pregadores de roupa. A dica é, antes disso, colá-las em um suporte de EVA, que pode ser na mesma cor ou não, excedendo o tamanho das fotografias.

Painéis

Painel metalizado (com ímãs decorados ou mais discretos) e algum pendente rígido, a exemplo de um galho, no qual as imagens podem ficar suspensas por linhas, são outras opções de estrutura. Ambas têm a vantagem de proporcionar fácil reorganização das fotos com ímãs, na primeira opção, ou pregadores de roupa na ponta das linhas, na segunda opção. Os pregadores também podem ser usados para dispor as fotografias em cabides. Decorar a parede com cabides com fotos é uma ideia bastante inovadora.

A questão é que todas as opções mencionadas precisam de pregos e marcam a alvenaria. Para fugir disso, algumas alternativas são dispor as fotos em cima dos móveis, como livros; imprimi-las diretamente em caixas de madeira ou colá-las nesses itens; ou ainda fixá-las na parede com fita adesiva atrás ou por cima das imagens. Se preferir a última opção, fitas coloridas ou estampas podem ajudar a compor o visual. Outra ideia é emoldurar e dispor as fotos como quadros.

Quadros

Para os quadros, as regras de uso da fita adesiva, já mencionadas, também valem, com o objetivo de evitar pregos e parafusos na parede. A dica é quanto às molduras: aposte em estilos diferentes em cada peça para trazer um diferencial para a “nova” parede. A mescla é benéfica, assim como utilizar todos os quadros com o mesmo estilo de moldura. O importante é planejar e definir se a parede vai receber apenas um quadro grande ou vários, em sua extensão.

No caso de mais de um, a composição é tudo, e ela pode seguir a intuição e a subjetividade do morador. Sobre isso, a arquiteta e urbanista Anik Mourão cita que os quadros podem conversar por meio das molduras – mais clássicas e/ou mais modernas – e das cores. “Você pode nortear trabalhos que são mais geométricos e mais gráficos, diferentemente de trabalhos que são figurativos”, indica Anik Mourão.

A mistura é rica dentro dessa estética. “Acho que é supersensível misturar. Você deve e pode misturar, não tem que se preocupar em estar tudo combinadinho. O sentido da arte não é ser um adorno, é realmente expressar algo seu”, opina a arquiteta.

Luz

Se ainda tiver recursos para investir em um projeto luminotécnico, as luzes certas podem ser o diferencial de seus quadros e suas fotos. Se você tem um abajur ou pendente deslocado, valorizando a iluminação de um ponto específico do ambiente, colocar um quadro ou foto perto dessa peça pode ressaltar ainda mais o décor. Lembre-se disso na hora de planejar a nova decoração.