Prospecção digital

Do celular ao estande físico

O modo de vender e de se relacionar com o cliente mudou, pois os consumidores têm preferido iniciar o contato por meios virtuais. Segundo Diogo Milanesi, Gerente Comercial da Simpex e Dasart Incorporações, cerca de 75% dos clientes iniciam o contato com a empresa de forma digital, mas não necessariamente via redes sociais, frisa o gestor. “É o nosso maior canal de prospecção”, garante.

Essa mudança na forma de consumo, que traz o celular como principal meio para se chegar ao cliente, também transformou a jornada de compra, explica. Hoje, uma pessoa interessada em adquirir um imóvel tem cada vez mais informações disponíveis na internet. Dessa forma, quando se chega frente a frente com um corretor de imóveis ou quando se adentra um estande de vendas, o consumidor já conhece as principais características do produto, argumenta Milanesi.

E ele ressalta a importância de a resposta, por parte da empresa, acontecer com agilidade. “Pelas redes sociais, nós nos comunicamos com as pessoas que curtem nossas postagens, interagindo e respondendo aos comentários e directs que recebemos. Estamos disponíveis também pelo chat em nossos sites. Geralmente, os contatos solicitam informações a respeito dos empreendimentos, como acabamentos, detalhes da área de lazer, projeção de taxas de condomínio, valores e forma de pagamento”. Conforme diz o Gerente Comercial, a interação e a agilidade no retorno são fundamentais e geram empatia nesse início de relacionamento com o comprador em potencial.

Outro ponto que ele destaca é que seja respeitado o tempo do consumidor com relação ao seu retorno, afinal a compra de um imóvel é uma tomada de decisão de grande importância na vida das pessoas.

Redes sociais: aliadas

Tudo isso tem sido bastante favorável à venda de imóveis sob vários aspectos, aponta Diogo Milanesi. Primeiramente, porque os meios digitais ampliaram o alcance das empresas, possibilitando mais assertividade com relação às estratégias de marketing devido à segmentação. “Além disso, expor nossa marca e nossos produtos nos smartphones e nos computadores das pessoas ajuda a aumentar o reconhecimento da empresa. Mas os principais fatores são a proximidade que a tecnologia cria entre a Simpex Dasart e o cliente e a agilidade na comunicação”, opina.

Nessa relação, ele diz que o corretor de imóveis hoje vive de informação, e os meios digitais facilitam esse encontro entre os dados dos produtos a serem comercializados e o corretor. “Nós divulgamos nossas campanhas de vendas via listas de transmissão do Whatsapp para os corretores. Estes, por sua vez, multiplicam essa informação para os clientes em atendimento, o que, por fim, nos gera resultados com visitações aos nossos produtos”, revela o gestor.

Diogo Milanesi descreve que esse primeiro atendimento, quando bem realizado, tende a virar uma visita a um estande de vendas ou a um apartamento decorado para que o interessado possa de fato conhecer o imóvel. “Mesmo que a internet e as redes sociais agilizem a comunicação, o contato face a face nunca será dispensado”, afirma.

Diogo Milanesi Divulgação

Do ponto de vista do cliente, o gestor comenta que o acesso a mais informações sobre os imóveis que ele deseja facilita e otimiza a busca do consumidor, que pode sair de casa com uma rota traçada e, assim, visitar somente os empreendimentos do seu interesse, evitando a perda de tempo em visitas a imóveis que não atendem o seu perfil.

O retorno imediato do investimento corporativo nas redes sociais é um aumento no volume de contatos que a empresa tem recebido de pessoas interessadas nos produtos deles, conclui o Gerente Comercial.

Alerta

Um ponto importante que devo ressaltar é que no grande volume de dados disponíveis existem muitas informações erradas, com ofertas que não condizem com os produtos, preços e condições de pagamentos ofertados pelas construtoras/incorporadoras. Diante disso, é importante sempre verificar a fonte da informação e validá-la com um corretor de imóveis ou com a própria construtora.

FONTE: Diogo Milanesi, Gerente Comercial da Simpex e Dasart Incorporações.