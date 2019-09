Pequenos e charmosos

Morar em um apartamento pequeno vem acompanhado pela missão de manter a organização em uma atmosfera compacta, já que ter tudo no lugar significa uma rotina fluida e mais calma. Pois mesmo com uma metragem reduzida, há alternativas que colaboram para a ordem em apartamentos pequenos e até para fazê-los parecer mais espaçosos. É possível, sim, conseguir espaço para guardar o que for necessário, de roupas a objetos decorativos. O lembrete motivador é que tudo flui bem quando a casa está em ordem.

Para que o apê pequeno seja um recanto de descanso e paz, as arquitetas Bianca Atalla, Elisa Ju e Fernanda Mendonça, do escritório Oliva Arquitetura, selecionaram dicas de decoração de projetos para evitar erros na organização. “Cada centímetro usado de forma errada implica em menor área útil para aproveitamento dos moradores”, conta Fernanda. Acompanhe as observações apontadas pelo trio:

1. Analise a sua rotina

Antes de qualquer coisa, o primeiro conselho das profissionais é que o residente pense em sua rotina e analise o que é realmente necessário. “Sempre indico uma reflexão baseada no dia a dia do cliente ou da família que habitará o apê”, comenta Bianca.

Após entender o funcionamento do seu cotidiano, abrem-se dois caminhos para o décor. Às pessoas mais organizadas, a sugestão é apostar em prateleiras e nichos abertos para guardar os objetos. Em um perfil oposto, portas nos móveis asseguram que a bagunça fique organizada e, o melhor, não aparente.

2. Na entrada

Nesse projeto (foto abaixo), as arquitetas do escritório Oliva Arquitetura criaram um nicho em 'L' para guardar as chaves, receber os sapatos que devem ficar na entrada da casa e ainda um espaço para guardar bolsas. Do outro lado, ainda foi possível reservar um local para receber a planta.

A excelência na arrumação deve começar desde a entrada do apartamento, que pode contar com um lugar especial para guardar chaves e sapatos, por exemplo. Vale considerar que geralmente muitos objetos e miudezas da vida diária não contam necessariamente com um local de armazenamento em função da sua necessidade de uso e retirada constante para dentro e para fora de casa.

3. Categorize

A conjugação do verbo categorizar é primordial. Assim, cada item ganha o seu lugar no apartamento pequeno, reforçando a ideia de que cada coisa tem o seu lugar e o seu ambiente. “Deixar objetos espalhados sem um lugar específico para serem guardados atrapalha a rotina dos moradores e acaba passando a impressão de que o apartamento é ainda menor”, revela Elisa Ju.

Sendo assim, a arquiteta recomenda que os objetos de uso mais frequente sejam guardados em locais de fácil acesso, enquanto aqueles que têm menor utilização devem ficar em locais que não precisam ser manuseados o tempo todo.

4. Peças organizadoras

Para auxiliar na categorização dos itens, o trio do escritório Oliva Arquitetura sugere o uso de peças organizadoras, desde que elas cumpram com a sua devida função. Esses itens podem ser comprados de forma avulsa ou, se possível, produzidos sob medida junto com a marcenaria planejada.

“Na cozinha, por exemplo, o porta-talheres cumpre muito bem essa função. Com desenhos diferentes, que variam de acordo com cada gaveta, fica mais fácil categorizar os talheres e os objetos de acordo com o uso. Isso ainda ajuda a visualizar o conteúdo de forma mais clara”, exemplifica Fernanda Mendonça. Outro ponto de inspiração é o roupeiro, que pode ter separadores de roupas íntimas – extremamente úteis e bem-vindos.

MARCENARIA SOB MEDIDA

Uma marcenaria sob medida ou um móvel solto com multifunção são peças-chave na solução de muitos problemas em apartamentos pequenos. As especialistas separaram alguns exemplos funcionais e simples para dois ambientes:

Quarto

A cama-baú é perfeita para armazenar objetos poucos manuseados, como casacos, botas e outros itens úteis em viagens para locais frios. Outra ideia é usar guarda-roupas sob medida, que podem ser produzidos de acordo com a necessidade dos moradores. Além disso, em muitos apartamentos com metragens reduzidas o armário pode fazer as vezes de divisor de ambientes entre a sala e o quarto, ressaltando o ganho em cada centímetro de área útil.

Banheiro

O menor cômodo do apartamento, o banheiro pode e deve ser bem organizado e ainda guardar objetos. Diante dessa demanda, armários superiores estreitos e fechados com portasb espelhadas colaboram na tarefa de guardar tudo o que for necessário.