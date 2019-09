Peça clássica

Uma das peças de mobília que não saem de moda, mantendo- -se atual e elegante, mesmo com a passagem do tempo. Essa é a cristaleira, elemento que se destaca em qualquer ambiente ou projeto de decoração. Mas você sabe como utilizar corretamente esse móvel na decoração?

Por sua beleza, a cristaleira é bastante valorizada no mercado mobiliário, e também por serem peças que apresentam certa dificuldade para serem encontradas, devido à passagem do tempo, às mudanças nos estilos decorativos e também pelos altos valores praticados nas peças disponíveis as lojas. Mesmo assim, existem também opções de móveis modernos que retratam essa peça com fidelidade.

A cristaleira foi criada para decorar e expor a louça de cristal – daí vem seu nome, sendo comum, até a década de 1940, nas residências de famílias com maior poder aquisitivo. Trata-se de um costume trazido pelos europeus, que valorizavam muito a decoração elegante e o uso de peças de cristal, especialmente como utensílios de cozinha (pratos, taças e outros objetos) feitos de cristal legítimo.

As cristaleiras antigas são mais frequentes em projetos de decoração inspirados em estilos vintage ou retrô. Esses objetos podem ter mais de um uso ou função, como guardar peças. Suas portas geralmente são feitas com molduras em madeira e detalhes em vidro transparente, deixando os itens no seu interior visíveis. Por isso, em primeiro lugar, é essencial que tanto os vidros das portas quanto os itens guardados na cristaleira estejam sempre limpos e bem cuidados, pois estarão em destaque para os visitantes.

Alternativas

Apesar de seu uso poder ser feito junto com uma decoração de estilo moderno, a cristaleira apresenta melhores resultados em projetos de decoração clássica, retrô ou vintage. Nesses casos, é interessante para cômodos com móveis de cores e formatos mais tradicionais. É importante que a cristaleira esteja em um espaço grande, pois é um móvel qu e exige amplitude para lhe dar destaque.

Quando a cristaleira for utilizada para expor objetos decorativos, eles devem ser dispostos ao nível dos olhos. Os adornos mais altos devem ser colocados na parte de trás do móvel, já mais os baixos, na frente. As peças menores podem ser colocadas em bandejas, de modo a facilitar a limpeza.

É importante que na hora de produzir as prateleiras os objetos sejam distribuídos de forma harmônica, evitando a sensação de desordem – pois a organização valoriza todo o conjunto.

Não esqueça da manutenção da cristaleira, de acordo com o material da sua peça. As que são feitas de madeira, por exemplo, ganham novos ares com uma nova camada de verniz ou seladora. Se for pintada, é bom retocar lascas, arranhões e descascados com tinta, sempre que possível.

Apesar de ser tradicionalmente vista na cozinha ou na sala de jantar, a cristaleira pode não ficar restrita a um único local. Atualmente, há belos projetos de decoração que a incluem na ambientação de closets, por exemplo, onde pode servir como apoio para colocar bijuterias, lenços e relógios. O móvel ainda pode ser adaptado e usado como sapateira para exibir os pares mais especiais.

A cristaleira pode ser usada até no banheiro, funcionando como armário para colocar toalhas e itens de higiene. Tudo vai depender da sua criatividade e do seu bom gosto.