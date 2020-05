Para montar um bom home office

Trabalhar em sistema home office já havia se tornado uma realidade para muitas profissões há alguns anos. E nesses tempos de pandemia, com a necessidade do isolamento social e as medidas de restrição de circulação impostas pelo governo, desempenhar as tarefas do trabalho a partir de casa é praticamente obrigatório. E se é preciso trabalhar em sua residência, que seja em um ambiente agradável, aconchegante e prático.

Elaborar um espaço funcional em sua casa ou apartamento não é tão difícil – basta seguir algumas indicações de especialistas para ter mais tranquilidade, praticidade e mais qualidade de vida no seu dia a dia.

O local

A primeira coisa a se pensar é o espaço mais adequado para montar seu escritório. Pode ser um cômodo extra, um cantinho sobrando na sala ou até um espaço improvisado em algum corredor. O mais importante é que o local seja livre de distrações para facilitar a concentração.

Além disso, é fundamental que seja um ambiente iluminado, pois essa característica ajuda na concentração e facilita a execução das atividades. Procure posicionar a mesa perto de uma janela: a vantagem é que a luz natural ajuda a manter o foco e economiza energia elétrica.

Antes de sair comprando vários itens de escritório, pense nas necessidades do seu trabalho e como funciona sua rotina para que as tarefas sejam mais facilmente executadas. Assim, você evita gastar com móveis e acessórios desnecessários.

Confira cinco itens essenciais para montar seu home office de maneira funcional e confortável.

Mesa

Sem dúvida, é um dos principais pontos de um home office, pois é nela que você concentrará seus acessórios e o trabalho em si. Esteja atento às medidas do espaço antes de escolher o modelo. Faça a opção por mesas que tenham uma altura de acordo com a sua – que deixe seus braços em uma posição que não cause desconforto – para que não lhe traga problemas de postura no futuro.

Cadeira

Passar horas sentado em uma cadeira desconfortável pode trazer dores no corpo e até atrapalhar o desempenho do profissional. Por essa razão, a cadeira é um dos básicos do home office. A cadeira mais adequada é aquela que tem apoio para os braços, deixa sua coluna reta e seus olhos na altura do monitor (no caso de trabalhar com computadores). Portanto, as palavras-chaves são conforto e ergonomia.

Apoio para os pés

Pode parecer um acessório sem tanta utilidade, mas o apoio para os pés garante maior conforto e redução de dores na coluna, nos pés e nos tornozelos. Além disso, proporcionam maior bem-estar na posição, reduzindo o cansaço físico e o stress muscular.

Organizadores

Manter tudo no mesmo lugar facilita as atividades do dia a dia. Por isso, conte com as caixas organizadoras, divisores de gavetas, porta canetas, entre outras opções, para deixar seus objetos de trabalho bem organizados. Também é importante deixar o espaço com a sua cara. Com porta-retratos, gravuras e acessórios decorativos, o ambiente pode se tornar um lugar especial e aconchegante.

Iluminação

Aproveitar a luz natural é importante, mas para os dias em que o trabalho precisa se estender até a noite, é fundamental ter instalada uma iluminação adequada. Aposte em luminárias de mesas, pois são práticas e de fácil instalação.

Saiba mais

Dicas para facilitar a concentração

Para quem vai trabalhar em casa, criar rotinas adequadas é vital para o trabalho fluir bem. Determine horários para suas tarefas e faça cronogramas ou listas de tarefas a serem realizadas, pois assim você não perde o controle e tem um bom ganho de tempo.

Evite perder o controle com problemas da casa e da família o tempo todo. O ambiente de trabalho deve ser respeitado por todos os que moram com você.

Acorde cedo, tome um café da manhã saudável e faça algum exercício físico. Essa rotina vai ajudá-lo a começar o dia com energia para seguir em frente com as tarefas.